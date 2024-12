Panoramica sui disturbi della mano

Le infezioni delle mani e delle dita sono normalmente classificate come superficiali o profonde. Le infezioni superficiali interessano tutti e tre gli strati della cute. Le infezioni profonde possono coinvolgere i tendini, gli spazi articolari e le ossa. Le infezioni della mano superficiali non trattate possono progredire e diventare infezioni profonde, pertanto i soggetti con segni di infezione devono rivolgersi a un medico per una valutazione e un trattamento tempestivi.

I morsi umani e di animali possono causare un’infezione delle mani (vedere Infezioni delle mani causate da morsi). Alcune altre infezioni sono patereccio, patereccio erpetico, ascesso della mano, infezione della guaina tendinea e paronichia (un’infezione batterica della pelle intorno alle unghie). Le infezioni delle mani e delle dita possono causare un dolore costante, intenso e pulsante.

I medici basano la diagnosi delle infezioni delle mani e delle dita sull’esame obiettivo e a volte sui risultati di analisi del sangue, radiografie o altri esami di diagnostica per immagini.

La maggior parte delle infezioni della mano vengono trattate con antibiotici assunti per via orale o endovenosa e a volte con un intervento chirurgico. I medici possono suggerire di sollevare la mano per favorire la riduzione del gonfiore e talvolta steccano la mano.