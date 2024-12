Rimozione del fluido con un ago

Asportazione chirurgica

La maggior parte delle cisti scompare senza trattamento, che quindi non è indispensabile. Tuttavia, se i gangli sono antiestetici, provocano disturbi o continuano a ingrandirsi, il liquido gelatinoso che contengono può essere rimosso dal medico con ago e siringa (aspirazione). L’aspirazione è efficace in circa il 50% dei soggetti. Talvolta si inietta un corticosteroide per ridurre un eventuale ulteriore disagio.

È sconsigliato eliminare una cisti gangliare posizionando la mano su una superficie rigida (come un tavolo) per schiacciare la cisti con un libro pesante o un altro oggetto duro. Questo metodo può causare lesioni e non è affidabile.

Nel 40-70% circa dei casi, è necessaria l’asportazione chirurgica. Dopo l’asportazione chirurgica, la cisti ricompare nel 5-15% circa dei casi.