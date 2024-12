Misure per alleviare il dolore

Talvolta un’iniezione di un corticosteroide o intervento chirurgico

Il trattamento dell’osteoartrite della mano può includere esercizi di mobilizzazione articolare in acqua calda (per alleviare il dolore durante gli esercizi e mantenere le articolazioni il più flessibili possibile), riposo, l’applicazione intermittente di tutori per prevenire la deformità e l’uso di analgesici o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), applicati per via topica o assunti per via orale, per alleviare il dolore e il gonfiore.

Talvolta, in caso di interessamento articolare grave, può essere necessario un corticosteroide iniettabile per ridurre il dolore e aumentare l’ampiezza di movimento.

Nelle forme di osteoartrite avanzata e se i trattamenti non sono efficaci, si può procedere alla ricostruzione o alla fusione chirurgica dell’articolazione. L’articolazione della mano che richiede più spesso un intervento chirurgico per l’osteoartrite è l’articolazione alla base del pollice.