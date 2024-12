Sindrome di Guillain-Barré (SGB)

In ospedale le persone sono monitorate attentamente e la respirazione può essere assistita con un ventilatore polmonare se necessario.

Può essere necessario alimentare le persone con debolezza dei muscoli del viso e del collo attraverso un catetere inserito in una vena (alimentazione endovenosa) o un sondino posizionato direttamente nello stomaco o nell’intestino tenue (sondino gastrostomico, inserito tramite gastrostomia endoscopica percutanea, o sondino PEG) attraverso una piccola incisione nell’addome. Si possono somministrare liquidi per via endovenosa.

Non essere in grado di muoversi a causa della debolezza muscolare può causare molti problemi, come piaghe da decubito e muscoli rigidi e permanentemente accorciati (contratture). Pertanto, per evitare le piaghe da decubito, gli infermieri prendono delle precauzioni con materassi morbidi e girando le persone affette da debolezza grave ogni 2 ore.

Viene avviata fisioterapia per cercare di prevenire le contratture e preservare la funzionalità articolare e muscolare nonché la capacità di camminare. La termoterapia può essere utilizzata per rendere più confortevole la fisioterapia. All’inizio, la fisioterapia può consistere nei movimenti degli arti effettuati dal fisioterapista (esercizi passivi). Via via che la debolezza diminuisce, i soggetti cominciano a muovere gli arti da soli (esercizi attivi).