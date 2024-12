Sovraccarico secondario di ferro

Rimozione di sangue o chelazione

L’obiettivo del trattamento è ridurre il contenuto di ferro dell’organismo. Per alcune persone, il trattamento consiste nella rimozione di sangue (flebotomia). In molti casi, tuttavia, il sovraccarico di ferro secondario comporta anche anemia. Poiché la flebotomia peggiora l’anemia, in questi soggetti si preferisce la terapia ferrochelante.

La terapia ferrochelante può essere somministrata per via orale usando deferasirox o deferiprone oppure mediante infusione di deferossamina sotto la cute (sottocutanea) o in vena (endovenosa). Talvolta deferasirox e deferiprone possono essere somministrati insieme.

I farmaci ferrochelanti per via orale sono molto efficaci nel ridurre il livello di ferro circolante. Gli effetti collaterali della chelazione di ferro includono dolore addominale, diarrea ed eruzione cutanea. Il trattamento causa talvolta danno epatico e renale, per cui vengono eseguiti periodicamente esami del sangue per monitorare la funzionalità di questi organi.

In genere, l’infusione endovenosa di deferossamina per la terapia ferrochelante viene somministrata durante la notte. Gli effetti collaterali includono disturbi gastrici, pressione arteriosa bassa e reazione allergica grave (anafilassi). Talvolta insorgono problemi di udito e vista in seguito a impiego a lungo termine.