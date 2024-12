Come si tratta la LMA?

La LMA si tratta con la chemioterapia, spesso detta “chemio”, costituita da uno o più farmaci molto potenti che uccidono le cellule cancerose. Per trattare questo tumore spesso assieme alla chemioterapia vengono utilizzati altri tipi di medicinali e trattamenti. L’obiettivo è la guarigione. In caso di guarigione, l’organismo risulta privo di cellule cancerose. Se la guarigione non è possibile, si tenta di ridurre il numero di cellule cancerose, tenendolo basso il più a lungo possibile.

La chemioterapia può fare sentire peggio prima di determinare un miglioramento. I farmaci:

Rendere un soggetto più predisposto a contrarre le infezioni

Possono rendere necessarie trasfusioni di sangue

Provocare vomito, sensazione di debolezza e stanchezza o perdita di capelli

Il trattamento della LMA prevede 2 fasi:

Induzione

Consolidamento

L’induzione prevede l’assunzione di vari farmaci chemioterapici potenti con l’obiettivo di uccidere tutte o quasi tutte le cellule cancerose (cosiddetta remissione).

Il consolidamento comporta l’assunzione degli stessi o di altri farmaci chemioterapici per alcuni mesi per impedire la recidivazione della leucemia.

La leucemia promielocitica acuta si tratta con:

Un tipo particolare di vitamina A

Composti medicinali a base di arsenico