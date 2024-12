Leucemia linfatica cronica (LLC)

Farmaci, compresi quelli chemioterapici e immunoterapici (come gli anticorpi monoclonali), possono aiutare ad alleviare i sintomi e a ridurre le dimensioni dei linfonodi e della milza ingrossati, ma non curano la malattia. Il trattamento consente di controllare la LLC per molti anni e può essere impiegato nuovamente con successo, in caso di recidiva.

Non esiste una combinazione farmacologica standard per la LLC. Il trattamento farmacologico iniziale di norma prevede l’uso di farmaci come fludarabina e ciclofosfamide, che uccidono le cellule cancerose interagendo con il DNA. Attualmente, per il trattamento della LLC vengono utilizzati anche la chemioterapia e un anticorpo monoclonale chiamato rituximab. Questa terapia di combinazione generalmente è in grado di controllare la LLC (inducendone la remissione). Alla fine, quasi tutte le forme di LLC sviluppano resistenza a questi farmaci. Spesso si prendono in considerazione trattamenti che prevedono altri farmaci o altri anticorpi monoclonali.

Ibrutinib è un farmaco che ha indotto remissioni durature in alcuni pazienti con LLC. Può essere utilizzato come trattamento iniziale o per la LLC che è poco probabile risponda ad altri trattamenti, per la LLC che non risponde ad altri trattamenti (refrattaria) o per la LLC recidivante. Obinutuzumab può essere utilizzato nei pazienti anziani affetti sia da LLC sia da altre malattie. Talvolta, in caso di recidiva si può ricorrere al trapianto di cellule staminali.

Recentemente per il trattamento della LLC sono diventati disponibili acalabrutinib e zanubrutinib. Possono causare meno effetti collaterali rispetto a ibrutinib.