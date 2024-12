Leucemia linfoblastica acuta (LLA)

La chemioterapia è altamente efficace e viene somministrata in diverse fasi:

Induzione

Trattamento del cervello

Consolidamento e intensificazione

Mantenimento

La chemioterapia di induzione corrisponde alla fase iniziale del trattamento. L’obiettivo della chemioterapia di induzione è quello di ottenere la remissione, distruggendo le cellule leucemiche, fino a consentire il ripristino delle cellule normali nel midollo osseo. Il ricovero in ospedale può andare da alcuni giorni ad alcune settimane, a seconda di della rapidità di recupera del midollo osseo.

Si utilizza una delle diverse associazioni di farmaci chemioterapici possibili e le somministrazioni vengono ripetute per vari giorni o settimane. La combinazione specifica dipende dai risultati degli esami diagnostici. Una delle associazioni consiste nell’assunzione di prednisone (un corticosteroide) per via orale e di dosi settimanali di vincristina (un farmaco chemioterapico), associata a un’antraciclina (spesso daunorubicina), asparaginasi e talvolta ciclofosfamide, somministrati per via endovenosa. In alcuni pazienti con LLA si possono utilizzare l’immunoterapia (un trattamento che utilizza il sistema immunitario del paziente per distruggere le cellule tumorali) e la terapia mirata (farmaci diretti ai geni o alle proteine anomali presenti nelle cellule cancerose).

Il trattamento del cervello inizia solitamente durante la fase di induzione e può continuare durante tutte le fasi del trattamento. Poiché è probabile che la LLA si diffonda al cervello, la terapia si concentra sul trattamento della leucemia diffusasi a livello cerebrale o sulla prevenzione della diffusione di cellule leucemiche al cervello. Per il trattamento delle cellule leucemiche presenti negli strati di tessuto che ricoprono il cervello e il midollo spinale (le meningi), si usano metotressato, citarabina, corticosteroidi o una loro combinazione, di solito iniettandoli direttamente nel liquido cerebrospinale, oppure somministrandoli in alte dosi per via endovenosa. Questa chemioterapia può essere somministrata in associazione alla radioterapia encefalica.

Nella fase di consolidamento e intensificazione si continua a trattare la malattia midollare. In questa fase si possono utilizzare altri farmaci chemioterapici o gli stessi farmaci usati durante la fase di induzione, per alcune volte nel corso di diverse settimane. Per alcuni soggetti ad alto rischio di recidiva a causa di particolari alterazioni cromosomiche riscontrate nelle cellule leucemiche, si ricorre al trapianto di cellule staminali dopo aver ottenuto la remissione della malattia.

L’ulteriore chemioterapia di mantenimento, che generalmente consiste nella somministrazione di un numero inferiore di farmaci, talvolta assunti a dosi inferiori, continua di solito per 2-3 anni.

I soggetti anziani con LLA possono non essere in grado di tollerare il regime intensivo utilizzato per i pazienti più giovani. In questi casi, regimi di induzione meno potenti da soli (senza successivo consolidamento, intensificazione o mantenimento) rappresentano un’opzione. Talvolta, l’immunoterapia o una forma meno pesante di trapianto di cellule staminali possono essere un’opzione in alcuni soggetti anziani.

Durante tutte le fasi sopraindicate possono essere necessarie trasfusioni di sangue e di piastrine per trattare l’anemia e prevenire emorragie, nonché la somministrazione di antimicrobici per trattare le infezioni batteriche. Inoltre, liquidi per via endovenosa e terapia con allopurinolo o rasburicase possono essere indicati per cercare di rimuovere dall’organismo le sostanze dannose, come l’acido urico, che vengono rilasciate con la distruzione delle cellule leucemiche.