Screening per la partecipazione ad attività sportive

Generalmente i soggetti vengono esaminati dal medico prima di iniziare un programma di attività fisica. Il medico visita i soggetti che hanno una malattia e anche quelli che non pensano di avere alcuna malattia. I soggetti senza malattie note vanno di norma visitati perché alcune gravi malattie causano problemi solo quando i soggetti praticano attività fisica. Negli Stati Uniti sono previste valutazioni ogni 2 anni (se in età scolare) oppure ogni 4 anni (se in età universitaria o successivamente). In Europa lo screening viene ripetuto ogni 2 anni, indipendentemente dalla età dell’atleta.

Il medico pone sempre delle domande al soggetto e conduce un esame obiettivo, ma ordina degli esami solo se l’età e i sintomi del soggetto sono causa di preoccupazione. Le domande si incentrano su tre aspetti:

Sintomi quali dolore o fastidio toracico, svenimento o sensazione di svenimento, affaticamento e difficoltà respiratorie, in particolare quando tali sintomi si presentano durante un’attività fisica intensa

Anamnesi familiare, in particolare relativa a familiari che sono svenuti o morti durante l’attività fisica o che sono morti improvvisamente prima dei 50 anni d’età

Uso di determinati farmaci su prescrizione o sostanze dopanti o stupefacenti illegali

L’esame obiettivo si concentra sull’auscultazione del cuore con lo stetoscopio in posizione supina e in posizione seduta per individuare eventuali soffi cardiaci che potrebbero indicare una possibile cardiopatia e sulla misurazione della pressione arteriosa.

Nei soggetti più giovani, il medico in genere non svolge alcun esame, salvo in presenza di anomalie riscontrate nell’anamnesi del paziente o durante l’esame obiettivo. L’uso di routine dello screening con elettrocardiogramma (ECG) nei giovani atleti non è considerato pratico negli Stati Uniti. Tuttavia, se i riscontri sono indicativi di un disturbo cardiaco, in genere il medico esegue un ECG, un ecocardiogramma o entrambi.

Per i soggetti di età superiore ai 35 anni i medici possono anche eseguire un test da sforzo prima di approvare l’attività fisica intensa.

Ove si riscontri una cardiopatia, potrebbe essere necessario interrompere l’attività agonistica e sottoporsi a ulteriori accertamenti.

Alcune persone affette da grave cardiopatia, come cardiomiopatia ipertrofica non dovrebbero partecipare a sport competitivi. Tuttavia, la maggior parte dei soggetti con cardiopatie può partecipare a sport non competitivi. Un aumento dell’attività fisica è direttamente correlato a migliori esiti per la salute come la diminuzione del colesterolo “cattivo” (lipoproteine a bassa densità), la prevenzione dell’ipertensione e la riduzione del grasso corporeo. L’attività fisica regolare viene inclusa di routine nei piani terapeutici dei soggetti con la maggior parte dei tipi di cardiopatie (riabilitazione cardiaca).