Sebbene il fabbisogno nutrizionale giornaliero, compresi i nutrienti essenziali, cambi a seconda di età, sesso, altezza, peso, attività fisica e velocità con la quale l’organismo brucia le calorie (metabolismo), sono state sviluppate delle linee guida generali per una dieta sana. Il Food and Nutrition Board del National Academy of Sciences-National Research Council (in Europa l’equivalente è il Comitato Scientifico per una Corretta alimentazione della Commissione Europea e in Italia la Società Italiana di Nutrizione Umana; esistono differenze notevoli tra queste raccomandazioni) e il Department of Agriculture (Ministero dell’agricoltura) degli Stati Uniti pubblicano periodicamente l’apporto dietetico raccomandato di proteine, vitamine e minerali. Tale apporto dietetico raccomandato viene stabilito sulla base delle necessità della popolazione sana.

Il Ministero dell’agricoltura statunitense pubblica anche MyPlate, un sito Web che ha l’obiettivo di aiutare le persone a sviluppare abitudini alimentari sane e a compiere scelte alimentari sane e adeguate ai loro bisogni individuali.

In generale, le autorità raccomandano quanto segue:

Seguire un modello alimentare sano in ogni fase della vita

Personalizzare e gustare scelte di alimenti e bevande ricchi di nutrienti che riflettano le preferenze personali, la tradizione culturale e le considerazioni economiche

Concentrarsi sul soddisfacimento delle esigenze dei vari gruppi alimentari con alimenti e bevande ricchi di nutrienti e rispettare i limiti calorici

Limitare gli alimenti e le bevande ricchi di zuccheri aggiunti, grassi saturi e sodio e limitare le bevande alcoliche

È importante anche un adeguato apporto di liquidi.

Si raccomanda di eliminare i grassi trans dalla dieta. Se possibile, i grassi monoinsaturi e polinsaturi, tra cui i grassi polinsaturi chiamati Omega 3, devono sostituire i grassi saturi e trans.