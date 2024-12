Alimenti lavorati, alimenti biologici e alimenti bioingegnerizzati o geneticamente modificati

Il Dipartimento dell’agricoltura statunitense (USDA) definisce un alimento lavorato qualsiasi prodotto agricolo grezzo soggetto a lavaggio, pulizia, macinatura, taglio, triturazione, riscaldamento, pastorizzazione, sbiancamento, cottura, inscatolamento, congelamento, essiccazione, disidratazione, miscelazione, confezionamento o altre procedure che alterano il cibo rispetto al suo stato naturale.

In base a questa definizione, praticamente tutti gli alimenti vengono trasformati in una certa misura. Alcune moderne lavorazioni alimentari, tuttavia, eliminano i nutrienti dagli alimenti. Per esempio, la macinazione rimuove dai cereali crusca e germe e quindi anche fibre, ferro e molte vitamine del gruppo B. La lavorazione spesso aggiunge anche additivi come conservanti (ad es. benzoati, sorbati, nitriti, solfiti e acido citrico); coloranti artificiali, aromi e dolcificanti; stabilizzanti; emulsionanti; vitamine e minerali sintetici e altri additivi come sale, glutammato monosodico (MSG), zucchero, grassi e oli raffinati. Alcuni additivi alimentari possono avere effetti negativi, specialmente sui bambini.

Gli alimenti ultra-raffinati (ad es. dolci, spuntini salati, bevande zuccherate, pasti pronti da consumare e fast food) sono sempre più comuni e costituiscono quasi la metà dell’apporto alimentare in molti Paesi. Sono prodotti a partire da ingredienti economici (compresi grassi non sani, cereali e amidi raffinati e zucchero e sale aggiunti) spesso combinati con additivi alimentari (compresi coloranti, aromi e conservanti artificiali) per renderli poco costosi ed eccezionalmente gustosi e per prolungarne la durata. La maggior parte contiene pochi o nessun alimento integrale. Questi cibi promuovono l’iperalimentazione e l’aumento di peso e forniscono una relativa scarsità di nutrienti di valore, aumentando i rischi di insulino-resistenza e possibilmente di altri disturbi (ad es. coronaropatia, depressione, sindrome dell’intestino irritabile, cancro e persino morte precoce).