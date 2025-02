Additivi e contaminanti alimentari

Spesso, sostanze quali conservanti, emulsionanti, antiossidanti e stabilizzanti sono aggiunte a un alimento in quanto:

ne agevolano l’elaborazione

lo conservano più a lungo e riducono lo spreco

impediscono la contaminazione da parte di microrganismi e, quindi, prevengono i disturbi di origine alimentare

migliorano il sapore, aggiungono colore o migliorano l’aroma, rendendo l’alimento più appetitoso

Negli alimenti confezionati, la quantità di additivi che può essere inserita è limitata a quella considerata sicura in base agli esami di laboratorio. Tuttavia, è spesso difficile valutare i benefici degli additivi rispetto ai loro rischi. Ad esempio, il nitrito, usato nelle carni stagionate, non solo migliora il sapore, ma impedisce anche la crescita dei batteri che causano il botulismo. Tuttavia, il nitrito si trasforma in nitrosammine, una sostanza cancerogena negli animali. D’altra parte, la quantità di nitriti aggiunti alle carni stagionate è limitata rispetto alla quantità di nitrati che si trovano naturalmente negli alimenti e che vengono trasformati in nitrito dalle ghiandole salivari.

Raramente, alcuni additivi (come i solfiti) possono causare reazioni allergiche. I solfiti, presenti naturalmente nei vini, vengono aggiunti ad alimenti quali la frutta secca e le patate essiccate come conservante.