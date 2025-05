Terapia genica

Un altro metodo per inserire i geni utilizza i liposomi, ovvero sacche microscopiche con uno strato lipidico (grasso). I liposomi possono essere configurati in modo da contenere il DNA che può essere assorbito dalle cellule del soggetto, trasferendo così il loro DNA al nucleo cellulare. Talora questo metodo non funziona perché i liposomi non vengono assorbiti nelle cellule dell’individuo o il nuovo gene non funziona come dovrebbe oppure si perde.