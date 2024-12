Impieghi della genetica

La genetica di un tessuto ammalato (come nei tumori) può essere utile alle case farmaceutiche per individuare obiettivi di trattamento più precisi nell’ambito dello sviluppo di un farmaco (come i farmaci chemioterapici). Ad esempio, l’agente chemioterapico trastuzumab è in grado di mirare a specifiche cellule cancerogene nei cancri della mammella che coinvolgano il gene del cancro della mammella HER2/neu.