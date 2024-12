Controversie etiche in materia di genetica

Un clone è un gruppo di cellule o organismi geneticamente identici derivati da una singola cellula o individuo.

La clonazione (produzione di cloni) è stata per molti anni comunemente utilizzata nel settore dell’agricoltura. Una pianta può essere clonata molto semplicemente da un piccolo frammento di quella originale. Nelle piante, ciò prende il nome di propagazione. La nuova pianta è pertanto un’esatta copia genetica di quella originale. Tale riproduzione è possibile anche con animali semplici come i vermi piatti (platelminti): sezionando in due un platelminte, la coda sviluppa una nuova testa e la testa una nuova coda. Tuttavia, queste semplici tecniche non sono valide con esseri più evoluti, come la pecora o l’uomo.

Nei noti esperimenti di “Dolly”, cellule di pecora (cellule donatrici) sono state fuse con ovuli non fecondati provenienti da un’altra pecora (cellule riceventi), dalle quali il materiale genetico naturale era stato rimosso mediante tecniche microchirurgiche. Il materiale genetico originante dalle cellule donatrici era stato trasferito negli ovuli non fecondati. Diversamente dagli ovuli non fecondati, questi ovuli creati in laboratorio presentavano un insieme completo di cromosomi e geni. Al contrario degli ovuli fecondati naturalmente (con sperma), gli ovuli di laboratorio avevano ricevuto il materiale genetico da una sola fonte. In seguito, gli ovuli hanno iniziato a trasformarsi in embrioni. Gli embrioni in via di sviluppo sono stati trapiantati in una pecora femmina (madre sostituta), in cui si sono sviluppati naturalmente. Uno degli embrioni è sopravvissuto e la pecora che si è formata è stata chiamata Dolly. Come previsto, Dolly era un’esatta copia genetica della pecora originale dalla quale erano state prelevate le cellule donatrici, che non appartenevano alla pecora che aveva fornito gli ovuli.

Gli studi condotti suggeriscono che animali più complessi clonati (e, pertanto, gli esseri umani) hanno maggiori probabilità di presentare difetti genetici gravi o fatali rispetto alla prole concepita naturalmente. La creazione di un essere umano mediante clonazione è considerata un atto non etico, illegale in numerosi Paesi e tecnicamente difficile. Tuttavia, la clonazione non ha solo lo scopo di creare un intero organismo. In teoria la si potrebbe utilizzare per produrre un singolo organo. Pertanto, un giorno una persona potrebbe ricevere dei “pezzi di ricambio” prodotti in laboratorio con i suoi stessi geni.

Che una cellula usata per un clone produca un tipo specifico di tessuto, un organo specifico o un intero organismo dipende dal potenziale della cellula, ovvero dal grado di sviluppo della cellula stessa in un particolare tipo di tessuto. Ad esempio, certe cellule dette cellule staminali hanno il potenziale di produrre un’ampia varietà di tipi di tessuto o anche, possibilmente, un organismo intero. Le cellule staminali sono uniche perché, diversamente da altre cellule, non sono ancora trasformate in tipi di tessuto specifici. Altre cellule si sono modificate e sono diventate specializzate. Possono svilupparsi solo in specifici tipi di tessuto, come il cervello o il tessuto polmonare. Questo processo di specializzazione è detto differenziazione. Le cellule staminali hanno stimolato interesse per il loro potenziale di generare tessuto in grado di sostituire tessuti malati o lesi. Poiché le cellule staminali tendono a essere meno differenziate, possono potenzialmente sostituire un’ampia o illimitata varietà di tipi di tessuto.