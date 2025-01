L’anémie due à une carence en vitamine B12 se développe progressivement, permettant à l’organisme de s’adapter quelque peu à cette condition. Par conséquent, les symptômes peuvent être légers même quand l’anémie est sévère.

Les symptômes d’anémie sont

Pâleur

Faiblesse

Fatigue

Une anémie profonde entraîne une dyspnée (gêne respiratoire), des vertiges et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Une hypertrophie de la rate et du foie peut survenir.

Les jeunes adultes atteints d’anémie pernicieuse (à cause de l’absence du facteur intrinsèque) sont exposés à un risque plus élevé de développer des cancers de l’estomac et d’autres cancers gastro-intestinaux.

Chez les personnes qui ont des lésions nerveuses, les jambes (en particulier les pieds) sont affectées plus tôt et plus souvent que les bras. Des fourmillements sont ressentis dans les pieds et les mains, ou il peut y avoir une perte de sensation dans les jambes, les pieds et les mains. Une sensation de faiblesse peut être ressentie dans les bras et les jambes. Les personnes deviennent moins capables de déterminer la position de leurs bras et de leurs jambes et de ressentir les vibrations. Une faiblesse musculaire légère à modérée se développe et les réflexes peuvent être perdus. La marche devient difficile.

Certaines personnes deviennent confuses, irritables et légèrement déprimées. Une carence profonde en vitamine B12 peut induire un délire, une paranoïa (la personne pense que les gens lui veulent du mal) et des troubles des fonctions mentales, y compris une démence.