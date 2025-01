Fabrication des cellules du sang

The University of Texas Southwestern Medical Center

Les globules rouges, la plupart des globules blancs et les plaquettes sont produits au niveau de la moelle osseuse. Cependant, deux types de globules blancs, les lymphocytes T et les lymphocytes B (lymphocytes), sont également produits dans les ganglions lymphatiques et la rate. Les lymphocytes T sont aussi produits et atteignent leur maturité dans le thymus. (Voir aussi Présentation du sang.)

Dans la moelle osseuse, toutes les cellules sanguines proviennent d’un seul type de cellule non spécialisée, appelée cellule souche. Lorsqu’une cellule souche se divise, elle devient tout d’abord soit un globule rouge immature, soit un globule blanc immature, soit une cellule productrice de plaquettes. Cette cellule immature se divise ensuite et mûrit pour se transformer finalement en cellule mature, globule rouge, globule blanc ou plaquette.

Le corps humain contrôle selon ses besoins la vitesse de production des cellules du sang. Les cellules normales du sang survivent pendant une durée limitée : de quelques heures à quelques jours pour les globules blancs, jusqu’à environ 10 jours pour les plaquettes, et environ 120 jours pour les globules rouges. Ces cellules doivent être constamment remplacées.

Certaines maladies peuvent provoquer une production accrue de cellules sanguines. Ainsi, lorsque la quantité d’oxygène contenue dans les tissus diminue ou si le nombre de globules rouges baisse, les reins produisent et libèrent dans le sang de l’érythropoïétine, une hormone qui stimule la moelle osseuse et l’incite à produire davantage de globules rouges.

De plus, la moelle osseuse produit et libère davantage de globules blancs en cas d’infection.

Pour répondre aux saignements, la moelle osseuse produit et libère plus de plaquettes.