Carence en folates

Analyses de sang

Si un examen sanguin détecte des globules rouges de grande taille chez des personnes anémiques ou dénutries, les médecins mesurent le taux de folate dans le sang. Un niveau bas révèle une carence en folate.

Les médecins mesurent aussi la concentration en vitamine B12 pour exclure une carence en vitamine B12, parce que cette carence peut aussi entraîner une anémie et une hypertrophie des globules rouges. Les médecins doivent écarter une carence en vitamine B12 avant de traiter une carence en folate chez les personnes anémiques. Si les personnes présentant une carence en vitamine B12 sont traitées avec du folate et non de la vitamine B12, l’anémie peut diminuer. Mais la supplémentation en folate ne permet pas de soulager l’atteinte nerveuse due à une carence en vitamine B12 et peut même l’aggraver.