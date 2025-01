University of Arkansas for Medical Sciences

La carence en vitamine E provoquée par un régime pauvre en vitamine E est fréquente dans les pays où le taux d’insécurité alimentaire est élevé. Dans les pays où le taux d’insécurité alimentaire est faible, la cause est généralement un trouble de l’absorption. Certains nourrissons naissent avec une carence en vitamine E, qui s’améliore généralement avec une supplémentation.

La carence en vitamine E peut causer une altération des réflexes et de la coordination, des difficultés à marcher et une faiblesse musculaire.

Les bébés prématurés et carencés peuvent développer une forme grave d’anémie.

Le diagnostic repose sur les symptômes et sur les résultats de l’examen clinique.

On remédie à la carence en prenant des suppléments de vitamine E.

La vitamine E (tocophérol) est un antioxydant : Elle protège les cellules contre les dégâts provoqués par les radicaux libres, sous-produits issus de l’activité cellulaire normale et qui participent aux réactions chimiques à l’intérieur des cellules. Certaines de ces réactions peuvent être délétères. (Voir aussi Présentation des vitamines.)

La vitamine E, comme les vitamines A, D et K, est une vitamine liposoluble qui se dissout dans les lipides et s’absorbe mieux quand elle est ingérée avec des matières grasses. Les bonnes sources de vitamine E incluent les huiles végétales, les noix, les graines, les légumes verts à feuilles et le germe de blé.

Les nouveau-nés ont une réserve en vitamine E relativement faible, car seule une petite quantité de vitamine E traverse le placenta. Les nouveau-nés, surtout les prématurés, sont donc exposés à un risque accru de carence en vitamine E. Les risques diminuent cependant avec l’âge, parce que les nourrissons reçoivent d’habitude suffisamment de vitamine E dans le lait maternel ou dans les laits artificiels. Les adultes peuvent stocker de grandes quantités de vitamine E dans le tissu adipeux, ce qui rend la carence moins probable.

Beaucoup de personnes prennent des suppléments de vitamine E pour aider à prévenir certains troubles. Les suppléments de vitamine E ne protègent pas contre le cancer ou les troubles cardiaques et vasculaires. Il n’existe aucune preuve convaincante que la vitamine E, même à dose élevée, ralentit la progression de la maladie d’Alzheimer ou réduit le risque de cancer de la prostate. L’éventuel effet protecteur des suppléments de vitamine E contre la dyskinésie tardive (mouvements répétitifs involontaires de la bouche, de la langue, des bras ou des jambes, un effet secondaire des médicaments antipsychotiques) est controversé.

Causes de la carence en vitamine E Une alimentation à très faible teneur en graisses est déficiente en vitamine E parce que les huiles végétales en sont la source principale, et parce que la vitamine E est mieux absorbée quand elle est consommée avec des matières grasses. Les troubles perturbant l’absorption des graisses (comme certains troubles du foie ou de la vésicule biliaire, la pancréatite ou la mucoviscidose) peuvent aussi réduire l’absorption de la vitamine E et augmenter le risque de carence en vitamine E. Aux États-Unis et dans d’autres pays où le taux d’insécurité alimentaire est faible, la carence en vitamine E est rare parmi les enfants d’âge plus avancé et les adultes. Elle est généralement due à Un trouble qui altère l’absorption des lipides (trouble de malabsorption) Dans les pays où le taux d’insécurité alimentaire est élevé, la cause la plus fréquente de carence en vitamine E est Une prise inadéquate de vitamine E Le saviez-vous ?

Symptômes de la carence en vitamine E Chez l’enfant, les symptômes comprennent des réflexes lents, une difficulté à marcher, une perte de la coordination et du sens de la position (la perception de la position des membres sans les regarder) et une faiblesse musculaire. Chez les adultes atteints d’une carence en vitamine E due à un trouble de malabsorption, ces symptômes se développent rarement parce que les adultes stockent de grandes quantités de vitamine E dans le tissu graisseux (adipeux). La carence en vitamine E peut causer une forme d’anémie avec rupture des globules rouges (anémie hémolytique). Les nourrissons prématurés carencés en vitamine E risquent de développer ce trouble grave. Chez les nourrissons prématurés, des saignements (hémorragies) peuvent se produire dans le cerveau, et les vaisseaux sanguins dans les yeux peuvent présenter une croissance anormale (rétinopathie du prématuré). De plus, les nouveau-nés affectés ont une faiblesse musculaire.

Diagnostic de la carence en vitamine E Examen clinique

Parfois, analyses de sang Le diagnostic de la carence en vitamine E est basé sur les symptômes, l’existence de circonstances qui augmentent le risque et les résultats d’un examen clinique. On peut effectuer des analyses sanguines mesurant le taux de vitamine E afin de confirmer le diagnostic.