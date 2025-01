Les médecins peuvent réaliser une endoscopie pour dépister certains troubles, comme le cancer du côlon.

Par exemple, les personnes à haut risque de cancer du côlon et celles entre 45 ans et plus doivent faire l’objet d’une coloscopie pour détecter les polypes et autres changements. Une coloscopie doit être effectuée tous les 10 ans chez les personnes qui n’ont pas de facteurs de risque de cancer du côlon ou plus fréquemment ou à un âge plus précoce chez les personnes qui ont des antécédents de polypes dans le côlon ou des antécédents familiaux de cancer du côlon.