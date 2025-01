Chez l’adulte, la carence en vitamine B6 peut provoquer une inflammation de la peau (dermatite) et une éruption cutanée rouge, huileuse et squameuse. Un engourdissement et une sensation de fourmillement semblable à des piqûres peuvent apparaître dans les mains et les pieds. La langue peut devenir douloureuse et rouge et des fissures peuvent se former aux commissures des lèvres. Les personnes carencées peuvent devenir confuses ou irritables. Elles peuvent avoir des crises épileptiques.

Dans de rares cas, la carence en vitamine B6 provoque des crises épileptiques chez le nourrisson. Les anticonvulsivants peuvent s’avérer inefficaces pour traiter ces crises épileptiques chez le nourrisson.

La vitamine B6 étant nécessaire à la formation des globules rouges, cette carence peut causer une anémie.