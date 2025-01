Un symptôme précoce de la carence en vitamine A est la cécité nocturne, provoquée par un trouble de la rétine. Peu après, la partie blanche de l’œil (la conjonctive) et la cornée peuvent se dessécher et s’épaissir, un trouble appelé xérophtalmie. La xérophtalmie est particulièrement fréquente chez les enfants qui ont une carence calorique et protéique sévère, notamment un apport inadéquat en vitamine A. Des dépôts spumeux (taches de Bitot) peuvent apparaître dans le blanc de l’œil. La cornée desséchée peut s’amollir et se détériorer, provoquant la cécité. La carence en vitamine A est une cause fréquente de cécité dans les pays où le taux d’insécurité alimentaire est élevé.

La peau devient sèche et squameuse, et les muqueuses pulmonaires, intestinales et urinaires deviennent épaisses et rigides.

Le fonctionnement du système immunitaire est perturbé, ce qui favorise la survenue d’infections, particulièrement chez les bébés et les enfants. La carence en vitamine A augmente le risque de complications de la rougeole.

La croissance et le développement des enfants peuvent se trouver ralentis. Plus de la moitié des enfants présentant une carence sévère en vitamine A peuvent mourir.