Carence en vitamine C

Les adultes se sentent fatigués, faibles et irritables si leur alimentation est pauvre en vitamine C. Ils peuvent perdre du poids et ressentir de vagues douleurs musculaires et articulaires.

Les symptômes du scorbut se développent après quelques mois de carence. Des saignements peuvent se produire sous la peau (particulièrement autour des follicules pileux ou au niveau d’ecchymoses), autour des gencives et dans les articulations. Les gencives gonflent, deviennent pourpres et spongieuses. Les dents finissent par se déchausser. Les cheveux deviennent secs, friables et s’enroulent (comme un tire-bouchon) et la peau devient sèche, rugueuse et squameuse. Du liquide peut s’accumuler dans les jambes. Une anémie peut se développer. Des infections peuvent se développer et les plaies ne guérissent pas.

Les nourrissons peuvent être irritables, avoir des douleurs quand ils bougent et perdre l’appétit. Les nourrissons ne prennent pas autant de poids qu’ils le devraient. Chez les nourrissons et les enfants, la croissance osseuse est altérée ; des saignements et une anémie peuvent survenir.

Gonflement des gencives dans le scorbut Image BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY