Infestation par des cestodes

Bien que les cestodes intestinaux adultes demeurent en général cliniquement invisibles, ils peuvent provoquer chez certains patients des douleurs abdominales hautes, une diarrhée et d’autres symptômes. Parfois, la personne infectée par un cestode peut sentir qu’une partie du ver est expulsée via l’anus ou peut voir des morceaux de cestodes ressemblant à un ruban dans les selles. Le ténia nain est plus susceptible que les autres ténias de provoquer des symptômes abdominaux, comme des nausées, des vomissements, de la diarrhée, une gêne abdominale, une perte d’appétit, et une perte de poids.

Le ténia du poisson peut être responsable d’une anémie, car il absorbe la vitamine B12, qui est nécessaire à la production des globules rouges.

Les symptômes de la cysticercose sont provoqués par les kystes qui se forment dans le cerveau et d’autres organes (comme la moelle épinière, le foie, les poumons et les yeux). Ces kystes sont parfois responsables de symptômes graves, menaçant parfois le pronostic vital des années après l’infection initiale, lorsque les kystes commencent à se désagréger et provoquent une inflammation. Les kystes présents dans le cerveau et dans les méninges (tissus qui enveloppent le cerveau) peuvent provoquer des céphalées, des convulsions, une confusion ou divers autres symptômes neurologiques. Rarement, des kystes se développent au niveau des yeux, provoquant parfois une cécité, ou au niveau de la moelle épinière, provoquant une faiblesse musculaire ou une paralysie.