Les symptômes de la carence en riboflavine peuvent varier. Le plus fréquemment, les personnes sont pâles et présentent des craquelures douloureuses aux coins de la bouche et sur les lèvres. La bouche et la langue sont endolories, et la langue peut devenir rouge magenta.

Des taches rouges, grasses, squameuses (séborrhéiques) peuvent apparaître autour du nez et dans la région entre le nez et les lèvres, sur les oreilles et les paupières et dans la zone génitale.