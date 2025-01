University of Arkansas for Medical Sciences

La carence en vitamine D est le plus souvent due à une exposition au soleil insuffisante. Certains troubles peuvent également entraîner cette carence.

La cause la plus fréquente est l’absence d’exposition à la lumière du soleil, généralement lorsque l’alimentation est carencée en vitamine D, mais certains troubles peuvent aussi causer cette carence.

L’insuffisance en vitamine D entraîne une faiblesse musculaire et osseuse.

Les nourrissons deviennent rachitiques : Leur crâne est mou, la croissance osseuse est anormale et ils sont lents à s’asseoir et se déplacer.

Des analyses sanguines et parfois des radiographies sont effectuées pour confirmer le diagnostic.

Dès la naissance, les bébés nourris au sein devraient recevoir des suppléments de vitamine D parce que le lait maternel contient peu de vitamine D.

Les suppléments de vitamine D administrés par voie orale ou par injection permettent généralement d’obtenir une guérison complète.

(Voir aussi Présentation des vitamines.)

Deux formes de vitamine D sont importantes pour la nutrition :

Vitamine D2 (ergocalciférol) : Cette forme est synthétisée à partir de précurseurs trouvés dans les plantes et la levure. C’est aussi la forme généralement utilisée dans les suppléments à hautes doses.

Vitamine D3 (cholécalciférol) : C’est la forme la plus active de vitamine D. Elle se forme dans la peau lorsque celle-ci est exposée à la lumière directe du soleil. La source alimentaire la plus commune est constituée des aliments enrichis en vitamines, principalement les céréales et les produits laitiers. La vitamine D3 est également présente dans les huiles de foie de poisson, le poisson gras, le jaune d’œuf et le foie et est la forme la plus fréquemment utilisée dans les compléments alimentaires.

La vitamine D est stockée principalement dans le foie. La vitamine D2 et la vitamine D3 ne sont pas actives dans l’organisme. L’une et l’autre forme doivent être métabolisées par le foie et les reins, pour les transformer en une forme appelée vitamine D active ou calcitriol. Cette forme active favorise l’absorption du calcium et du phosphore par l’intestin. Le calcium et le phosphore, qui sont des minéraux, sont incorporés aux os pour les rendre robustes et denses (un processus appelé minéralisation). Par conséquent, le calcitriol est nécessaire à la formation, à la croissance et à la réparation des os.

La vitamine D peut être utilisée pour traiter le psoriasis, l’hypoparathyroïdie et l’ostéodystrophie rénale. Il n’a pas été prouvé qu’elle permet d’allonger l’espérance de vie ou de prévenir la leucémie et les cancers du sein, de la prostate, du côlon ou d’autres cancers. La supplémentation en vitamine D ne permet pas de traiter ou de prévenir efficacement la dépression ou les maladies cardiaques et n’a que peu d’effet sur la prévention des infections respiratoires aiguës (comme la pneumonie ou le rhume). La prise de l’apport nutritionnel recommandé combiné de vitamine D et de calcium peut légèrement réduire le risque de chutes chez les personnes carencées en vitamine D, en particulier celles vivant en établissement. Cependant, de fortes doses de vitamine D peuvent augmenter le risque de fracture.

Les besoins en vitamine D augmentent au cours du vieillissement.

La vitamine D, comme les vitamines A, E et K, est une vitamine liposoluble qui se dissout dans les lipides et s’absorbe mieux quand elle est ingérée avec des matières grasses.

La carence en vitamine D est fréquente partout dans le monde. Lorsqu’il est carencé en vitamine D, l’organisme absorbe moins de calcium et de phosphate. Le calcium et le phosphate n’étant pas disponibles en quantité suffisante pour maintenir la masse osseuse, une carence en vitamine D peut entraîner un trouble osseux appelé rachitisme chez l’enfant ou ostéomalacie chez l’adulte. Dans l’ostéomalacie, l’organisme n’incorpore pas suffisamment de calcium et d’autres minéraux dans les os, ce qui provoque une fragilité osseuse.

Chez les femmes enceintes, une carence en vitamine D entraîne une carence dans le fœtus, et le nouveau-né est exposé à un risque élevé de rachitisme. Il arrive que la carence soit assez sévère pour causer une ostéomalacie chez les femmes. Une carence en vitamine D aggrave l’ostéoporose.

Une carence en vitamine D entraîne un faible taux de calcium dans le sang. Dans un effort pour augmenter le faible taux de calcium sanguin, l’organisme peut produire plus d’hormone parathyroïdienne. Cependant, à mesure que la concentration d’hormone parathyroïdienne devient élevée (une pathologie appelée hyperparathyroïdie), l’hormone extrait le calcium des os pour augmenter sa concentration dans le sang. L’hormone parathyroïdienne provoque également une élimination plus importante du phosphate dans l’urine. Le calcium et le phosphate sont tous deux nécessaires à la bonne santé osseuse. Par conséquent, les os sont fragilisés.

Le saviez-vous ?

Causes de la carence en vitamine D La carence en vitamine D survient généralement chez les personnes qui ne sont pas exposées au soleil et qui ne consomment pas suffisamment de vitamine D dans leur alimentation. Il est rare que les aliments naturels (non enrichis) apportent suffisamment de vitamine D pour prévenir une carence. Les aliments enrichis en vitamine D et les suppléments de vitamine D peuvent aider à prévenir la carence quand l’exposition au soleil est insuffisante. Exposition insuffisante au soleil Les causes les plus fréquentes de carence en vitamine D sont les suivantes Exposition insuffisante au soleil Ainsi, la carence en vitamine D touche principalement les personnes qui ne passent pas beaucoup de temps à l’extérieur : les personnes âgées et celles qui vivent dans un établissement tel qu’un centre de soins. Cette carence peut aussi survenir en hiver, aux latitudes nordiques dans l’hémisphère nord et méridionales dans l’hémisphère sud, ou chez les personnes qui couvrent leur corps, comme les femmes musulmanes. Dans la mesure où le lait maternel ne contient pas de vitamine D en grande quantité, les nouveau-nés nourris au sein et peu exposés à la lumière solaire présentent un risque de carence et peuvent développer un rachitisme. Certains spécialistes recommandent que les bras et les jambes, ou le visage, les bras et les mains soient directement exposés au soleil pendant 5 à 15 minutes au moins 3 fois par semaine. Certaines personnes, notamment celles qui ont une peau foncée ou qui sont âgées, peuvent avoir besoin de plus de soleil. Cependant, de nombreux dermatologues ne recommandent pas aux patients d’augmenter leur exposition au soleil, en raison d’un risque de cancer accru. Autres causes Lorsque la peau est suffisamment exposée au soleil, l’organisme forme généralement assez de vitamine D. Cependant, certaines circonstances augmentent le risque de carence en vitamine D même si les personnes sont exposées au soleil. Chez certains groupes de personnes, la peau forme moins de vitamine D en réponse à la lumière du soleil. Cela comprend les personnes à la peau foncée, les personnes âgées et celles qui utilisent de l’écran solaire.

L’organisme peut être incapable d’absorber suffisamment de vitamine D des aliments. Les personnes qui sont atteintes de troubles de malabsorption sont incapables d’absorber normalement les graisses. Elles ne peuvent pas absorber la vitamine D parce que c’est une vitamine liposoluble, qui est normalement absorbée avec les graisses dans l’intestin grêle. À mesure que les personnes vieillissent, l’absorption intestinale de la vitamine D peut se trouver réduite.

L’organisme peut être incapable de transformer la vitamine D en une forme active. Certains troubles rénaux et hépatiques et plusieurs maladies héréditaires rares (tels que le rachitisme hypophosphatémique) perturbent cette transformation, ainsi que certains médicaments, dont certains anticonvulsivants et la rifampicine.

Symptômes de la carence en vitamine D La carence en vitamine D peut causer des douleurs musculaires, de l’asthénie et des douleurs osseuses chez les personnes de n’importe quel âge. Les crampes musculaires (tétanie) peuvent être les premiers symptômes de rachitisme chez les nourrissons. Elles sont causées par un faible taux de calcium sanguin chez les personnes sévèrement carencées en vitamine D. Si une femme enceinte est atteinte d’une carence en vitamine D, son nouveau-né peut avoir des spasmes. Les spasmes peuvent toucher le visage, les mains et les pieds. Si les spasmes sont sévères, ils peuvent provoquer des convulsions. Chez les nourrissons rachitiques, le crâne entier peut être mou. Ils peuvent avoir des difficultés à s’asseoir et à marcher à quatre pattes et les espaces entre les os crâniens (fontanelles) se ferment plus lentement. Chez les enfants âgés de 1 à 4 ans, la croissance osseuse peut être altérée, provoquant une courbure anormale de la colonne vertébrale (scoliose) et un varus ou un valgus des genoux. Ces enfants peuvent mettre du temps à marcher. La marche des enfants plus âgés et des adolescents est douloureuse. Une carence sévère en vitamine D peut être à l’origine d’un varus ou d’un valgus des genoux. Les os du bassin peuvent s’aplatir, ce qui diminue le canal pelvien chez les adolescentes. Chez l’adulte, les os deviennent plus fragiles, en particulier ceux de la colonne vertébrale, du bassin et des jambes. Les régions atteintes sont douloureuses au toucher et des fractures peuvent se produire. Chez les personnes âgées, les fractures osseuses, particulièrement les fractures de la hanche, peuvent résulter d’une légère commotion ou d’une chute mineure.

Diagnostic de la carence en vitamine D Analyses de sang

Parfois, radiographies La question de savoir si les personnes ne présentant pas de symptômes de carence en vitamine D doivent être testées (dépistées) est controversée. Il n’existe pas d’éléments probants en faveur d’un tel dépistage chez les personnes âgées de moins de 74 ans. Néanmoins, les médecins envisagent et peuvent suspecter une carence en vitamine D chez les personnes suivantes : Les personnes qui signalent une alimentation inadéquate ou une exposition insuffisante au soleil

Nouveau-nés atteints de tétanie (type de spasmes musculaires)

Les enfants présentant des signes de rachitisme

Les personnes âgées, notamment celles dont la densité osseuse a diminué (par exemple, celles qui sont atteintes d’ostéoporose) ou qui ont des fractures osseuses Les analyses sanguines mesurant la vitamine D peuvent confirmer cette carence. Les taux de calcium et de phosphate sont mesurés. Les taux d’autres substances peuvent être mesurés pour exclure d’autres causes de la diminution de la densité osseuse. Il est aussi possible d’effectuer une radiographie. Les changements caractéristiques des os peuvent être vus à la radiographie avant que les symptômes ne soient remarqués. Le diagnostic de rachitisme ou d’ostéomalacie en raison d’une carence en vitamine D repose sur les symptômes, l’aspect caractéristique des os sur les radiographies et un taux sanguin réduit de vitamine D.

Traitement de la carence en vitamine D Suppléments de vitamine D

Parfois, supplémentation en calcium et en phosphate Le traitement de la carence en vitamine D consiste à prendre des doses élevées de vitamine D, en général quotidiennement par voie orale, pendant environ 1 mois. Au bout de 1 mois, la dose est en général réduite progressivement jusqu’à la dose recommandée habituelle. En cas de spasmes musculaires ou si l’on suspecte une carence en calcium, on donne aussi des suppléments de calcium. S’il y a une carence en phosphate, on donne des suppléments de phosphate. D’habitude, ce traitement conduit à une guérison complète. Les personnes qui souffrent de troubles chroniques hépatiques ou rénaux ont besoin de préparations spécifiques en vitamine D.

Prévention de la carence en vitamine D Beaucoup de personnes doivent prendre des suppléments de vitamine D. Il peut être difficile d’avoir une exposition suffisante au soleil, notamment parce qu’il faut aussi protéger la peau des dégâts occasionnés par le soleil. Les aliments naturels contiennent rarement assez de vitamine D pour compenser l’absence de soleil. Les suppléments de vitamine D sont particulièrement importants pour les personnes à risque (comme les personnes âgées, confinées chez elles ou vivant dans des établissements de long séjour). Pour prévenir une carence, les personnes âgées (par exemple, personnes âgées de 70 ans et plus) doivent généralement prendre 20 microgrammes (800 unités) de vitamine D par jour sous forme de suppléments. Des doses plus élevées sont rarement nécessaires. Le lait liquide disponible dans le commerce (mais pas le fromage ou le yogourt) est enrichi en vitamine D aux États-Unis et au Canada. Beaucoup d’autres pays n’ajoutent pas de vitamine D pour enrichir le lait. Les céréales du petit déjeuner peuvent aussi être enrichies. Chez les enfants allaités, il est particulièrement important de commencer les suppléments de vitamine D dès la naissance, parce que le lait maternel contient peu de vitamine D. On donne des suppléments aux nourrissons jusqu’à l’âge de 6 mois, quand leur alimentation devient plus variée. Pour les nourrissons alimentés par des formules, les formules vendues dans le commerce contiennent suffisamment de vitamine D.