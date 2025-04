Carence en niacine

Chez les personnes atteintes de pellagre, on voit typiquement se développer une éruption cutanée symétrique, rouge foncé, semblable à un coup de soleil et qui s’aggrave lors de l’exposition au soleil (état appelé photosensibilité). L’éruption cutanée survient dans les zones d’exposition au soleil, et sa localisation est très caractéristique :

Sur les bras et les mains (comme des gants)

Sur les pieds et les mollets (comme des bottes)

Autour du cou (comme un collier)

Sur le visage, avec une forme de papillon

Les anomalies cutanées sont persistantes et les zones affectées peuvent devenir brunes et squameuses.

Éruption cutanée sur les mains due à la pellagre Image © Springer Science+Business Media

Éruption cutanée autour du cou due à la pellagre Image Image publiée avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque d’images de santé publique (Public Health Image Library) des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

La totalité du tube digestif est atteinte. La langue et la bouche peuvent devenir enflammées et rouge foncé. La langue peut gonfler, la bouche peut brûler et des ulcères se développer sur la langue et dans la bouche. La gorge et l’œsophage peuvent aussi brûler. La production de salive peut augmenter. D’autres symptômes incluent nausées, vomissements, inconfort abdominal, constipation et diarrhée (qui peut être sanglante).

Une asthénie, de l’insomnie et de l’apathie se développent ensuite. Des troubles fonctionnels cérébraux (encéphalopathie) surviennent généralement par la suite. La maladie est caractérisée par une confusion, une désorientation, des hallucinations et une amnésie. Les personnes peuvent être surexcitées, déprimées, très exaltées (maniaques), délirantes ou paranoïaques (elles pensent que les gens leur veulent du mal).