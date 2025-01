Carence en thiamine

Des anomalies cardiaques se développent. Le cœur pompe plus de sang et bat plus rapidement. Les vaisseaux sanguins se dilatent, rendant la peau chaude et humide. Comme le cœur ne peut pas continuer à ce niveau d’activité, une insuffisance cardiaque finit pas se développer. Il en résulte une accumulation de liquide dans les jambes (sous forme d’œdème) et dans les poumons (sous forme d’une congestion), et la tension artérielle peut chuter, provoquant parfois un choc et la mort.