Aortenklappeninsuffizienz

Akute Aortenregurgitation verursacht Symptome von Herzfehler (Dyspnoe, Müdigkeit, Schwäche, Ödeme) und kardiogenem Schock (Blutdruckabfall mit den daraus resultierenden Multisystem-Organschäden).

Die chronische Aorteninsuffizienz ist typischerweise über Jahre asymptomatisch; eine zunehmende Belastungsdyspnoe, Orthopnoe, paroxysmale nächtliche Dyspnoe und Palpitationen entwickeln sich heimtückisch.

Symptome der Herzinsuffizienz korrelieren schlecht mit objektiven Messungen der linksventrikulären Funktion. Ein Brustschmerz (Angina pectoris) betrifft nur 5% der Patienten, die keine gleichzeitig vorhandene koronare Herzerkrankung (KHK) haben; wenn er auftritt, dann besonders in der Nacht. Die Patienten können sich mit Endokarditis (z. B. Fieber, Anämie, Gewichtsverlust, embolische Phänomene) vorstellen, da die veränderte Aortenklappe zu einer bakteriellen Besiedelung prädisponiert.

Die Befunde variieren mit dem Schweregrad und der Akuität. Die Befunde bei Aortenregurgitation spiegeln Herzversagen und kardiogenen Schock wider und umfassen in der Regel Tachykardie, kühle Extremitäten, Lungenknistern und einen niedrigen Blutdruck. Der 1. Herzton (S1) fehlt üblicherweise (weil sich die diastolischen Drücke in Aorta und LV ausgleichen) und ein 3. Herzton (S3) tritt häufig auf. Ein AI-Geräusch kann fehlen, auch wenn die AI schwer ist, wobei jedoch ein Austin-Flint-Geräusch häufig auftritt.

Wenn die chronische Krankheit fortschreitet, erhöht sich der systolische Blutdruck, während der diastolische Blutdruck sinkt, was zu einer hohen Druckamplitude führt. Über die Zeit kann der LV-Brustwandstoß stärker und höher in der Amplitude werden sowie nach unten und lateral verschoben werden; mit einer systolischen Absenkung der gesamten linken Sternumseite führt dies zu einer schaukelnden Bewegung der linken Brustseite.

Ein systolisches apikales Schwirren oder ein Schwirren über den Karotiden kann in späteren Stadien der AI tastbar werden; es wird durch das hohe Auswurfschlagvolumen und den niedrigen diastolischen Aortendruck verursacht.

Die auskultatorischen Befunde sind ein normaler S1 und ein nichtgespaltener, lauter, scharfer 2. Herzton (S2), der durch den erhöhten elastischen Aortenrückstoß verursacht wird. Das Murmeln der AI ist oft unscheinbar. Das Geräusch ist blasend, hochfrequent, diastolisch und hat einen Decrescendo-Charakter, es beginnt bald nach der aortalen Komponente des S2 (A2) und es ist am lautesten im 3. oder 4. ICR. Das Geräusch wird am besten mit dem Diaphragma des Stethoskops gehört, wenn sich der Patient dabei nach vorne lehnt und den Atem endexspiratorisch anhält. Das Geräusch nimmt an Volumen zu bei Manövern, die die Nachlast erhöhen (z. B. Hockstellung, isometrischer Handgriff). Wenn die AI leichtgradig ist, kann das Geräusch auch nur in der frühen Diastole auftreten. Wenn der diastolische LV-Druck sehr hoch ist, ist das Geräusch kurz, da der Aorten- und der LV-Druck sich früher in der Diastole angleichen.

Audio Aortenklappeninsuffizienz

Andere pathologische Geräusche sind ein Vorwärtsaustreibungs - und Rückwärtsfließgeräusch („to-and-fro“), ein Austreibungsklick bald nach S1 und ein Aortenaustreibungsgeräusch. Ein diastolisches Geräusch, das nahe der Axilla oder in der mittleren linken Thoraxhälfte (Cole-Cecil-Geräusch) gehört wird, entsteht durch die Fusion des Aortengeräusches mit S3, was die Folge der simultanen Füllung des LV aus dem linken Vorhof und über die AI ist. Ein mittleres bis spätes diastolisches Rumpeln, das an der Herzspitze gehört wird (Austin-Flint-Geräusch), kann durch den schnellen Insuffizienzstrom in den LV entstehen, der eine Vibration des Mitralklappensegels während des Maximums des Vorhofflusses hervorruft; dieses Geräusch imitiert das diastolische Geräusch der Mitralklappenstenose.

Andere Zeichen sind unüblich; die Sensitivität und Spezifität sind niedrig oder unbekannt. Zu den sichtbaren Anzeichen gehören

Kopfwackeln (de Musset-Zeichen)

Pulsation der Fingernagelkapillaren (Quincke-Zeichen, am besten bei leichtem Druck zu sehen)

Pulsation der Uvula palatina (Müller-Zeichen)

Zu den tastbaren Anzeichen gehören

Großvolumiger Puls mit schnellem Anstieg und Abfall (Schlag-, Wasserhammer- oder kollabierender Puls)

Pulsation der Karotisarterien (Corrigan-Zeichen)

Pulsation der Netzhautarterien (Becker-Zeichen)

Pulsation der Leber (Rosenbach-Zeichen)

Pulsation der Milz (Gerhard-Zeichen)

Zu den BP-Ergebnissen gehören

Poplitealer systolischer Druck ≥ 60 mmHg höher als der brachiale Druck (Hill-Zeichen)

Ein Abfall des diastolischen Blutdrucks von > 15 mmHg bei Heben des Arms (Mayne-Zeichen)

Auskultatorische Zeichen umfassen a