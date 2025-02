Überblick über Knochenbrüche

Frakturen machen manchmal eine Operation notwendig, zum Beispiel:

Offene Brüche: Da die Haut verletzt ist, können Bakterien und Schmutz in den Körper eindringen. Der Arzt muss die Frakturstelle und ihre Umgebung sorgfältig reinigen, um Schmutz vollständig zu entfernen. Dies reduziert das Infektionsrisiko.

Verschobene Frakturen, die nicht gerichtet oder durch eine geschlossene Reposition in Position gehalten werden können: Wenn sich ein Knochenstück verschoben hat oder eine Sehne im Weg ist, ist es unter Umständen nicht möglich, die Bruchstücke manuell von außen zu richten (geschlossene Reposition). Oder es liegt der Fall vor, dass sich eine Fraktur zwar mit einer geschlossenen Reposition richten lässt, das natürliche Ziehen der Muskeln an den Bruchfragmenten aber verhindert, dass sie in Position bleiben.

Gelenkflächenbrüche: Solche Frakturen reichen bis in ein Gelenk und schädigen in der Regel den Knorpel am Ende der Knochen im Gelenk. Um zu verhindern, dass die Patienten später eine Arthritis bekommen, ist es notwendig, dass der frakturierte Knorpel nahezu perfekt ausgerichtet wird. Die Ausrichtung ist oft präziser, wenn sie chirurgisch durchgeführt wird.

Pathologische Frakturen eines krebsbedingt geschwächten Knochens: Bei einem Knochen, der aufgrund einer Krebserkrankung geschwächt ist, findet nach einer Fraktur unter Umständen keine normale Heilung statt. Möglicherweise ist ein chirurgischer Eingriff nötig, um zu verhindern, dass sich die Knochenfragmente verschieben. Die chirurgische Stabilisierung des Gelenks reduziert außerdem die Schmerzen und ermöglicht eine schnellere Wiederverwendung des Gelenks.

Folgende Frakturen müssen chirurgisch behandelt werden: Bestimmte Arten von Brüchen (z. B. Hüft- und Oberschenkelbrüche) heilen schneller und mit besserem Ergebnis, wenn sie mit einer Operation repariert werden.

Frakturen, bei denen andernfalls eine lange Phase der Ruhigstellung oder Bettruhe erforderlich wäre: Der chirurgische Eingriff verkürzt den Zeitraum, in dem die Patienten ans Bett gebunden sind. Bei einer Hüftfraktur können die Patienten zum Beispiel bereits kurz nach dem chirurgischen Eingriff, oft schon am nächsten Tag, aufstehen und umhergehen (mit einer Gehhilfe).

Komplizierte Frakturen: Bei bestimmten Verletzungen, die mit einer Fraktur einhergehen, beispielsweise bei einer Verletzung der Arterien oder bei durchtrennten Nerven, kann ein chirurgischer Eingriff erforderlich sein.

Bei einer offenen Reposition mit interner Fixation (ORIF) wird die ursprüngliche Form und Ausrichtung des Knochens operativ wiederhergestellt. Mithilfe von Röntgenbildern sieht der Chirurg, wie der Knochen gerichtet werden muss. Nach der Offenlegung der Fraktur werden Spezialinstrumente verwendet, um die Knochenfragmente auszurichten. Anschließend werden die Bruchteile des Knochens zusammengefügt und mit Metalldrähten, Stiften, Schrauben, Nägeln oder Platten fixiert. Metallplatten werden zum Beispiel in der geeigneten Form außen am Knochen angepasst und mit Schrauben fixiert. Nägel werden von einem Ende des Knochens aus in das Knochenmark eingeführt. Diese Implantate bestehen aus Edelstahl, hoch belastbaren Metalllegierungen oder Titan. Implantate dieser Art, die in den vergangenen 15 bis 20 Jahren hergestellt wurden, bereiten auch im Kontakt mit starken Magneten, wie sie bei der Magnetresonanztomographie (MRT) eingesetzt werden, keine Probleme. Die meisten passieren auch die Sicherheitsschleusen am Flughafen. Manche dieser Komponenten werden auf Dauer an Ort und Stelle belassen, während andere entfernt werden, wenn die Heilung abgeschlossen ist.

Es muss eventuell ein Verfahren zum Austausch eines Gelenks (Arthroplastik) durchgeführt werden, wenn das obere Ende des Oberschenkelknochens (Femur), der Teil des Hüftgelenks ist, oder des Oberarmknochens (Humerus), der Teil des Schultergelenks ist, durch eine Fraktur stark beschädigt ist.

Bei einer Knochenverpflanzung werden kleine Teile von Knochen aus einem anderen Teil des Körpers wie etwa dem Becken verwendet, entweder sofort, wenn der Abstand zwischen den Fragmenten zu groß ist, oder später, wenn sich der Heilungsprozess verlangsamt (zeitverzögerte Frakturheilung) oder aufhört (Nicht-Heilung).