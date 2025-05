Ellenbogenfrakturen

Röntgenaufnahmen

(Siehe auch Diagnose von Frakturen.)

Wenn vermutet wird, dass eine Ellenbogenfraktur vorliegt, sollte die verletzte Person, ob Kind oder Erwachsener, umgehend einen Arzt aufsuchen.

Wussten Sie ...

Die Betroffenen werden gebeten, das Geschehen und die vorliegenden Symptome zu beschreiben. Der Arzt untersucht außerdem den Ellenbogen.

Um festzustellen, ob eine Fraktur vorliegt, werden Röntgenaufnahmen des Ellenbogens aus verschiedenen Winkeln gemacht.

Wenn Ärzte von einer distalen Humerusfraktur ausgehen, die auf den Röntgenbildern aber nicht zu sehen ist, schienen sie den Ellenbogen und machen nach 7 bis 10 Tagen erneut Aufnahmen vom Arm des Patienten.

Bei Verdacht auf eine Fraktur überprüft der Arzt auch, ob Blutgefäße und Nerven im Arm beschädigt sind. Beispielsweise wird der Puls am Handgelenk gemessen, um festzustellen, ob der Blutfluss in die Hand normal ist. Um zu überprüfen, ob ein Nerv verletzt ist, werden die Betroffenen gebeten, Finger und Hand zu bewegen, und werden gefragt, ob sie ein Taubheitsgefühl in den Fingern haben.