Verrenkungen des Ellenbogens bzw. Ellenbogenluxationen treten auf, wenn das untere Ende des Oberarmknochens (Humerus) den Kontakt mit den oberen Enden (Köpfen) des Unterarmknochens (der Speiche oder der Elle) verliert. Sie können vollständig oder partiell sein, wobei sich die Knochen im letzteren Fall, anders als im ersten Fall, noch berühren. Partielle Luxationen werden auch als Subluxationen bezeichnet.

Die meisten Ellbogenluxationen entstehen durch einen Sturz auf einen ausgestreckten Arm. Sie können mit Knochenbrüchen, Nervenschädigungen und manchmal der Verletzung einer Arterie einhergehen.

Ellbogenluxationen treten häufig auf. Damit ein Ellbogen allerdings vollständig ausgerenkt wird, muss eine starke Kraft darauf einwirken. Partielle Ellenbogenluxationen (Subluxationen) sind bei Kleinkindern häufig und treten bereits nach Einwirkung einer weitaus schwächeren Kraft auf. Subluxationen treten zwar auch bei Säuglingen, älteren Kindern und Erwachsenen auf, jedoch viel seltener.

Röntgenbilder können die Diagnose einer Ellbogenluxation bestätigen.

(Siehe auch Übersicht über Luxationen.)

Behandlung einer Ellenbogenluxation Meist eine manuelle Einrenkung des Gelenks (Reposition) Eine Ellbogenluxation wird für gewöhnlich wie folgt behandelt: Der Betroffene erhält ein Beruhigungsmittel (Sedativ) und ein Schmerzmittel

Der Betroffene wird auf den Rücken gelegt

Der Ellbogen wird gebogen und sanft im Kreis um den Unterarm bewegt, sodass die Innenhand nach oben zeigt

Der Oberarm wird nach unten gehalten

Das Handgelenk wird so weit gezogen, bis das Gelenk wieder eingerenkt ist Nach dem Einrenken wird das Gelenk auf Stabilität überprüft und eine Röntgenaufnahme gemacht, um sicherzustellen, dass keine Frakturen übersehen wurden. Anschließend wird das Gelenk für gewöhnlich bis zu eine Woche ruhiggestellt, in der Regel mit einer Schiene, bis die Schmerzen und Schwellungen abklingen. Dann wird mit Übungen zur Vergrößerung des Bewegungsumfangs begonnen und für 2 bis 3 Wochen eine Schlinge getragen.