Bei der Lokal- und Regionalanästhesie wird in bestimmte Körperbereiche ein Medikament gespritzt (z. B. Lidocain und Bupivakain), das nur diese Bereiche betäubt.

Bei der Lokalanästhesie wird das Betäubungsmittel (Anästhetikum) direkt an der zu operierenden Stelle unter die Haut gespritzt. Damit wird nur genau dieser Bereich betäubt.

Bei der Regionalanästhesie, die einen größeren Körperbereich betäubt, wird das Anästhetikum in die Nähe der Nerven gespritzt, die das Operationsgebiet versorgen. So kann die Injektion eines Anästhetikums um bestimmte Nerven herum beispielsweise Finger, Zehen oder nur bestimmte Teile oder ganze Gliedmaßen betäuben. Eine Art von Regionalanästhesie umfasst die Injektion des Anästhetikums in eine Vene (intravenöse Regionalanästhesie). Mithilfe eines elastischen Netzverbands oder einer Blutdruckmanschette wird die Stelle zusammengepresst, an der die Gliedmaßen auf den Körper treffen. Auf diese Weise kann das Anästhetikum die Venen dieser Extremität nicht verlassen. Die intravenöse Regionalanästhesie kann für die Betäubung von ganzen Gliedmaßen eingesetzt werden.

Bei einer Lokal- und Regionalanästhesie bleibt der Patient bei Bewusstsein. Damit die Person während der OP jedoch ruhig und entspannt ist, bekommt sie manchmal begleitend leicht sedierende (beruhigende) angstlösende Medikamente, die intravenös verabreicht werden. Selten können an der Operationsstelle noch Tage und Wochen nach der Operation ein Taubheits- und Kribbelgefühl oder Schmerzen bestehen bleiben.

Die Spinal- und Epiduralanästhesie sind spezielle Formen der Regionalanästhesie, bei denen das Anästhetikum im unteren Lendenwirbelbereich in den Rückenmarkskanal gespritzt wird. Je nach Injektionsstelle und Körperposition können ausgedehnte Bereiche (z. B. von der Hüfte abwärts bis zu den Zehen) betäubt werden. Die Spinal- und Epiduralanästhesie bietet sich für Eingriffe am Unterkörper an, z. B. für Bruchoperationen, Prostata-, Rektum-, Blasen- und Beinoperationen sowie für einige gynäkologische und geburtshilfliche Eingriffe. Auch für Entbindungen können diese Anästhesiearten angewandt werden. Tage nach der Spinalanästhesie treten gelegentlich Kopfschmerzen auf. Diese können in der Regel aber wirksam behandelt werden.