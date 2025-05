Bei der Osteonekrose handelt es sich nicht um eine spezifische Erkrankung, sondern um das Absterben eingegrenzter Knochenbereiche. Es gibt 2 grundlegende Formen der Osteonekrose:

Die traumatische Form (nach einer Verletzung)

Die atraumatische Form

Die traumatische Osteonekrose kommt am häufigsten vor. Die häufigste Ursache einer traumatischen Osteonekrose ist eine verschobene Fraktur. Bei einer verschobenen Fraktur bricht ein Knochen in 2 oder mehr Teile und bewegt sich so, dass die gebrochenen Enden nicht mehr gegeneinander gerichtet sind. Bei einer verschobenen Fraktur, die eine Osteonekrose verursacht, ist meistens die Hüfte betroffen (siehe Hüftfrakturen), was am häufigsten bei älteren Erwachsenen auftritt.

Eine weitere Ursache für eine traumatische Osteonekrose ist eine Luxation. Zu einer Luxation kommt es, wenn die Enden von Knochen in Gelenken vollständig voneinander getrennt werden, wie z. B. bei einer Hüftgelenkluxation.

Bei einer verschobenen Fraktur oder einer Luxation können die Blutgefäße beschädigt werden, die das obere Ende des Oberschenkelknochens (Femurkopf, Teil des Hüftgelenks) versorgen, wodurch der Knochen abstirbt. In anderen Körperregionen kommt es seltener zum Absterben der Knochensubstanz.

Einige Risikofaktoren für Osteonekrose

Die nicht traumatische Osteonekrose tritt ohne direkte Traumata oder Verletzungen auf. Ursache können Erkrankungen sein, bei denen die kleinen Blutgefäße, die bestimmte Knochenbereiche versorgen, blockiert werden. Am häufigsten sind davon der Femurkopf (Teil des Hüftgelenks), das Knie und der Oberarm an der Schulter betroffen. Diese Erkrankung betrifft Männer häufiger als Frauen, tritt hauptsächlich zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr auf und betrifft häufig beide Hüften oder beide Schultern. Die häufigsten Ursachen sind

Einnahme von Kortikosteroiden (hauptsächlich, wenn sie in hohen Dosen und/oder für einen langen Zeitraum verabreicht werden)

Chronischer, übermäßiger Alkoholkonsum (mehr als 400 ml [13 oz] pro Woche über mehr als 6 Monate)

Es wurden noch weitere Auslöser erkannt, die jedoch seltener auftreten. Dazu gehören bestimmte Blutgerinnungsstörungen, Sichelzellenanämie, Lebererkrankungen, Tumoren, Morbus Gaucher, Bestrahlung und die Dekompressionskrankheit (die bei Tauchern durch zu schnelles Auftauchen hervorgerufen wird). Einige andere Erkrankungen, die mit hohen Dosen an Kortikosteroiden behandelt werden (wie z. B. systemischer Lupus erythematodes (SLE)) oder die Verwendung von Kortikosteroiden an sich, können ebenfalls mit einer Osteonekrose im Zusammenhang stehen. In diesen Fällen lässt sich der Einfluss der Kortikosteroide jedoch nicht klar nachweisen.

Bei schätzungsweise 20 % der Patienten mit Osteonekrose ist die Ursache unbekannt.

Ist ein Knochen von atraumatischer Osteonekrose befallen, kann derselbe Knochen auf der anderen Körperseite ebenfalls davon betroffen sein, auch wenn keine Symptome auftreten. Ist also beispielsweise eine Hüfte betroffen, ist in schätzungsweise 60 % der Fälle auch die andere Hüfte betroffen.

Eine spontane Osteonekrose des Knies (Morbus Ahlbäck), kann auch bei älteren Erwachsenen auftreten, bei denen keine speziellen Risikofaktoren für diese Erkrankung vorliegen. Morbus Ahlbäck unterscheidet sich von anderen Formen der Osteonekrose. Man geht davon aus, dass Morbus Ahlbäck durch einen Ermüdungsbruch verursacht wird. Ein Ermüdungsbruch entsteht ohne direktes Trauma durch den normalen Verschleiß des an Osteoporose erkrankten Knochens. Eine Osteonekrose des Knies kann jedoch auch durch ein Trauma oder einen nicht traumatisch bedingten Risikofaktor für Osteonekrose entstehen.