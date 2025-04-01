Behandlung von Schmerzen

Opioide haben viele Nebenwirkungen. Nebenwirkungen treten öfters bei Menschen auf, die an bestimmten Erkrankungen leiden: Niereninsuffizienz, eine Lebererkrankung, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), unbehandelte Schlafapnoe, Demenz oder einer anderen Gehirnerkrankung.

Bei einer Opioid-Behandlung treten häufig folgende Nebenwirkungen auf:

Schläfrigkeit

Unklares Denken oder Verwirrtheit

Übelkeit und Erbrechen

Verstopfung

Weniger häufige Nebenwirkungen von Opioiden:

Harnverhalt

Unfreiwillige Kontraktion der Muskeln (sogenannte Myoklonie)

Juckreiz

Eine gefährliche Verlangsamung der Atmung

Tod

Schläfrigkeit ist eine häufige Nebenwirkung von Opioiden. Bei einigen Menschen, die Opioide einnehmen, verschwindet die Schläfrigkeit innerhalb von ein paar Tagen oder verringert sich. Wenn sich der Patient auch weiterhin benommen fühlt, kann ein anderes Opioid ausprobiert werden, da der Grad der Schläfrigkeit bei jedem Opioid variiert. Vor einem wichtigen Ereignis, das Aufmerksamkeit erfordert, kann ein Stimulans (z. B. Methylphenidat oder Modafinil) verabreicht werden, um die Schläfrigkeit auszugleichen. Bei manchen Menschen hilft das Trinken koffeinhaltiger Getränke dabei, die Schläfrigkeit zu kompensieren. Bei Benommenheit nach der Einnahme von Opioiden sollte man das Fahren vermeiden und besonders vorsichtig sein, um Stürze und Unfälle zu verhindern.

Verwirrtheit kann ebenfalls eine Nebenwirkung von Opioiden sein, insbesondere bei älteren Menschen. Opioide erhöhen das Risiko für Stürze bei älteren Erwachsenen.

Bei Menschen mit Schmerzen tritt manchmal Übelkeit auf und Opioide können Übelkeit verstärken. Antiemetika, die über den Mund, durch Zäpfchen oder durch Injektion verabreicht werden, helfen, Übelkeit vorzubeugen oder zu lindern. Zu den oft verwendeten Antiemetika gehören Metoclopramid, Hydroxyzin und Prochlorperazin.

Das durch die Einnahme von Opioiden verursachte Jucken kann durch Antihistamine wie Diphenhydramin gelindert werden, das über den Mund eingenommen oder per Injektion verabreicht wird.

Oft kommt es auch zu Verstopfung, besonders bei älteren Erwachsenen. Abführmittel wie Senna können einer Verstopfung vorbeugen oder Entlastung herbeiführen. Ebenso hilfreich kann die erhöhte Flüssigkeitsaufnahme und ballaststoffreiche Nahrung sein. Osmotische Stoffe wie Polyethylenglykol können auch hilfreich sein. Diese Stoffe ziehen große Mengen Wasser in den Dickdarm, um den Stuhlgang anzuregen. Manchmal wird ein Einlauf benötigt. Wenn diese Maßnahmen keine Wirkung zeigen, können die Ärzte ein Medikament (wie Methylnaltrexon) verschreiben, das nur die Wirkung der Opioide im Magen und Darm blockiert, die Schmerzlinderung jedoch nicht verringert.

Opioide können besonders bei Männern mit einer vergrößerten Prostata Harnverhalt verursachen. Der Versuch, zum zweiten Mal nach einer kurzen Pause Wasser abzulassen (doppelte Blasenentleerung) oder mit leichtem Druck auf den untersten Teil des Bauches (der Bereich über der Harnblase) zu urinieren, kann hilfreich sein. Manchmal wird ein Medikament, welches die Muskeln der Harnblase entspannt (wie Tamsulosin), verwendet.

Bei den meisten Menschen verschwinden Übelkeit und Juckreiz wieder innerhalb von ein paar Tagen oder sie nehmen ab. Verstopfung und Harnverhalt nehmen jedoch in der Regel, wenn überhaupt, viel langsamer ab.

Schwere Nebenwirkungen können auftreten, wenn Patienten zu viel von einem Opioid einnehmen. Zu diesen Nebenwirkungen gehören eine gefährliche Verlangsamung der Atmung (Atemdepression), Koma und sogar Tod. Folgende Faktoren tragen dazu bei, dass die Gefahr einer Atemdepression und das Sterberisiko infolge eines Atemstillstands erhöht werden:

Bestimmte Erkrankungen (wie Leber-, Nieren-, Atemwegserkrankungen oder psychische Störungen)

Eine Substanzgebrauchsstörung

Einnahme anderer Medikamente, die Schläfrigkeit verursachen (wie Benzodiazepine)

Alkoholkonsum

Einige dieser Nebenwirkungen können durch Naloxon, ein in der Regel intravenös verabreichtes oder in die Nase gesprühtes Gegenmittel, wieder aufgehoben werden.

Bei Menschen mit einem erhöhten Risiko für Opioidnebenwirkungen (einschließlich einer Atemdepression) kann Naloxon gleichzeitig mit dem Opioid verschrieben werden. Pflegepersonal und Familienangehörige oder Betreuer sollten auf schwere Nebenwirkungen von Opioiden achten und, wenn sie auftreten, das Naloxon injizieren oder in die Nase des Patienten sprühen. Ärzte oder Apotheker bringen dem Patienten und seinen Familienangehörigen oder Betreuungspersonen in der Regel bei, wie Naloxon verabreicht wird.

Bei manchen Menschen, die über einen längeren Zeitraum immer wieder Opioide einnehmen, entwickelt sich eine Toleranz. Diese benötigen dann eine höhere Dosis, da sich ihr Körper an das Medikament gewöhnt hat und schlechter darauf anspricht. Für die meisten Menschen bleibt jedoch dieselbe Dosis eines Opioids für längere Zeit wirksam. Oft bedeutet das Bedürfnis nach einer höheren Dosis, eine Verschlimmerung der Erkrankung und nicht die Entwicklung von Toleranz.

Körperliche Abhängigkeit entsteht in der Regel bei Menschen, die Opioide über längere Zeit einnehmen. Das bedeutet, dass sie beim Absetzen des Medikaments Entzugssymptome verspüren. Zu den Entzugssymptomen gehören Schüttelfrost, Bauchkrämpfe, Durchfall, Schlafstörungen und erhöhte Nervosität. Um die Entstehung solcher Symptome zu minimieren, reduzieren die Ärzte die Dosis allmählich über einen gewissen Zeitraum, wenn Opioide nach langzeitigem Gebrauch abgesetzt werden sollen.

Körperliche Abhängigkeit ist nicht dasselbe wie eine Opioidgebrauchsstörung (Abhängigkeit). Eine Abhängigkeit ist durch das Verlangen nach dem Opioid charakterisiert. Eine Opioidgebrauchsstörung ist definiert als die zwanghafte, unkontrollierte Einnahme des Medikaments ohne Rücksicht auf den entstehenden Schaden oder auf andere Menschen. Die meisten Menschen, die Opioide einnehmen, um Schmerzen zu kontrollieren, und bisher keine Probleme mit Substanzgebrauchsstörungen hatten, werden von den Opioiden nicht abhängig. Trotzdem werden Patienten, die Opioid-Analgetika einnehmen, regelmäßig auf die Anzeichen einer Substanzgebrauchsstörung überwacht.