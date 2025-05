Arzneimittelverabreichung

Die Verabreichung mittels Injektion (parenterale Verabreichung) umfasst die folgenden Formen:

Subkutan (unter die Haut)

Intramuskulär (in einen Muskel)

Intravenös (in eine Vene)

Intrathekal (um die Wirbelsäule)

Es ist möglich, ein Arzneimittel auf eine Art und Weise herzustellen, so dass die Aufnahme des Wirkstoffs von der Injektionsstelle aus um Stunden, Tage oder länger ausgedehnt wird. Solche Arzneimittel müssen nicht so oft wie andere mit schneller Absorption verabreicht werden.

Bei einer subkutanen Injektion wird eine Kanüle ins Unterhautfettgewebe eingeführt. Nachdem ein Arzneimittel injiziert wurde, gelangt es in die kleinen Blutgefäße (Kapillaren) und von dort aus in die Blutbahn. Alternativ kann ein Arzneimittel den Blutkreislauf durch die Lymphgefäße erreichen (siehe Abbildung Lymphatisches System: Hilfe bei der Verteidigung gegen Infektionen). Große Proteinmedikamente wie Insulin erreichen den Blutstrom üblicherweise durch die Lymphgefäße, da sie sich langsam vom Gewebe in die Kapillaren bewegen. Der subkutane Weg wird für viele Proteinmedikamente verwendet, da solche Medikamente bei oraler Einnahme im Verdauungstrakt zerstört werden würden.

Bestimmte Medikamente (wie die zur hormonellen Empfängnisverhütung eingesetzten Progestine) können durch Einsetzen von Kunststoff-Implantaten verabreicht werden. Dieser Verabreichungsweg hat den großen Vorteil einer langfristigen therapeutischen Wirkung (so kann Etonogestrel, das zur Empfängnisverhütung implantiert wird, 3 Jahre lang wirksam bleiben).

Der intramuskuläre Weg wird gegenüber dem subkutanen Weg bevorzugt, wenn größere Mengen eines Arzneimittels benötigt werden. Da die Muskeln unter der Haut und dem Fettgewebe liegen, ist für die Injektion eine längere Nadel erforderlich. Gewöhnlich wählt man den Oberarm-, Oberschenkel- oder Gesäßmuskel. Wie schnell das Medikament in den Blutkreislauf gelangt, hängt auch von der Durchblutung des Muskels ab: Je geringer die Blutzufuhr, desto länger dauert es.

Für die intravenöse Gabe wird eine Nadel direkt in die Vene eingeführt. Dann wird das in Flüssigkeit gelöste Arzneimittel als Einzeldosis oder über eine kontinuierliche Infusion verabreicht. Bei einer Infusion gelangt die Lösung durch die Schwerkraft (aus einem sich zusammenziehenden Kunststoffbeutel) oder häufiger mittels einer Infusionspumpe durch einen dünnen, flexiblen Schlauch (Katheter), der als Zugang zur Vene dient und meist am Unterarm gelegt wird in den Körper. Die intravenöse Gabe ist der beste Verabreichungsweg, um dem Körper rasch und präzise eine genaue Arzneimitteldosis zu verabreichen. Man verwendet sie auch für Flüssigkeiten mit Reizstoffen, die bei subkutaner oder intramuskulärer Injektion Schmerzen hervorrufen oder das Gewebe schädigen würden. Eine intravenöse Injektion kann insbesondere bei Menschen mit Adipositas schwieriger zu setzen sein als die subkutane oder intramuskuläre Injektion, da die Einführung der Nadel oder des Katheters in die Vene Probleme bereiten kann.

Bei intravenöser Verabreichung gelangt ein Medikament umgehend ins Blut und wirkt häufig rascher, als wenn es auf anderem Wege zugeführt wird. Daher sollten medizinische Fachkräfte Patienten, die eine intravenöse Injektion erhalten, intensiv darauf prüfen, ob das Mittel wirkt oder unerwünschte Nebenwirkungen hervorruft. Auch neigt ein auf diesem Weg verabreichtes Mittel zu einer kürzer anhaltenden Wirkung. Daher müssen einige Mittel durch kontinuierliche Infusion verabreicht werden, um ihre Wirkung konstant zu halten.

Bei einer intrathekalen Injektion wird eine Nadel zwischen zwei Wirbeln im unteren Bereich der Wirbelsäule in den Bereich um das Rückenmark eingeführt. Das Arzneimittel wird direkt in den Rückenmarkskanal gespritzt. Häufig wird die Injektionsstelle zuvor lokal betäubt. Dieser Weg wird gern gewählt, wenn ein Arzneimittel einen raschen oder lokal begrenzten Effekt auf das Gehirn, das Rückenmark oder die Hirnhäute haben soll, beispielsweise zur Behandlung von Infektionen dieser Körperstrukturen. Anästhetika und Analgetika (wie Morphin) werden gelegentlich auf diesem Weg verabreicht.