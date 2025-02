Ischämischer Schlaganfall

Gewöhnlich treten die Symptome eines ischämischen Schlaganfalls plötzlich ein und sind wenige Minuten nach ihrem Beginn am schwersten, da die meisten ischämischen Schlaganfälle plötzlich eintreten, sich rasch entwickeln und innerhalb von Minuten bis Stunden zum Absterben von Hirngewebe führen. Dann stabilisieren sich die meisten Schlaganfälle und rufen kaum noch weitere Schäden hervor. Schlaganfälle, die für 2 bis 3 Tage stabil bleiben, sind komplette Schlaganfälle. Für diese Art von Schlaganfall ist eine plötzliche Blockierung durch einen Embolus die wahrscheinlichste Ursache.

In etwa 10 bis 15 Prozent der Schlaganfälle setzen sich die Schädigungen über bis zu zwei Tage fort, und die Symptome verschlimmern sich, während eine stetig wachsende Menge an Hirngewebe abstirbt. Solche Schlaganfälle nennt man sich entwickelnde Schlaganfälle. Bei manchen Menschen betreffen die Symptome einen Arm und breiten sich dann auf andere Bereiche auf der gleichen Körperseite aus. Das Fortschreiten der Symptome und des Schadens erfolgt dann gewöhnlich schrittweise und ist von mehr oder weniger stabilen Phasen unterbrochen, in denen sich das betroffene Gebiet vorübergehend nicht vergrößert oder einige Verbesserungen eintreten. Solche Schlaganfälle gehen gewöhnlich auf die Bildung von Blutgerinnseln in einer verengten Arterie zurück.

Durch einen Embolus verursachte Schlaganfälle treten häufig tagsüber auf. Kopfschmerzen können das erste Symptom sein. Wird der Schlaganfall von einem Blutgerinnsel in einer verengten Arterie verursacht, tritt dies oft nachts auf und der Betroffene bemerkt ihn erst beim Aufwachen.

Es können viele verschiedene Symptome eintreten, je nachdem, welche Arterie blockiert ist und welcher Teil des Gehirns somit nicht mit Blut und Sauerstoff versorgt wird (siehe Gehirnschäden nach Gehirnregion).

Wenn von der inneren Halsschlagader abzweigende Arterien (die Blut entlang der Vorderseite des Halses zum Gehirn transportieren) betroffen sind, treten oft die folgenden Symptome ein:

Blindheit in einem Auge

Verlust des Sehvermögens entweder auf der linken oder rechten Seite beider Augen

Ungewöhnliche Empfindungen, Schwäche oder Lähmung in einem Arm oder Bein oder auf einer Körperseite

Wenn von den Wirbelarterien abzweigende Arterien (die Blut entlang der Hinterseite des Halses zum Gehirn transportieren) betroffen sind, treten oft die folgenden Symptome ein:

Doppeltsehen oder Verlust der Sehkraft in beiden Augen

Allgemeine Schwäche auf einer oder beiden Seiten des Körpers

Viele andere Symptome, wie Sprachschwierigkeiten (zum Beispiel schleppende Sprache), Bewusstseinsbeeinträchtigung (wie Verwirrtheit), Koordinationsverlust und Harninkontinenz können eintreten.

Schwere Schlaganfälle können zu Stupor oder Koma führen. Außerdem können selbst leichtere Schlaganfälle dazu führen, dass man sich depressiv fühlt oder seine Emotionen nicht mehr kontrollieren kann. Zum Beispiel könnten die Betroffenen weinen oder grundlos lachen.

Bei manchen Patienten tritt zu Beginn des Schlaganfalls ein Krampfanfall auf. Auch Monate bis Jahre später können Krampfanfälle eintreten. Solche späten Krampfanfälle sind die Folge von Vernarbungen oder Material aus dem Blut, das sich in das geschädigte Hirngewebe einlagert.

Mitunter kommt es zu Fieber. Dieses kann von dem Schlaganfall oder einer anderen Erkrankung verursacht werden.

Wenn sich die Symptome, insbesondere die Bewusstseinsbeeinträchtigung, während der ersten zwei bis drei Tage verschlimmern, liegt die Ursache oft in einer Schwellung aufgrund von übermäßiger Flüssigkeit (Ödem) im Gehirn. Bei großen Schlaganfällen ist die Schwellung im Gehirn gewöhnlich etwa drei Tage nach Beginn des Schlaganfalls am schlimmsten. Die Symptome klingen in der Regel innerhalb von wenigen Tagen ab, wenn die Flüssigkeit absorbiert wird. Eine solche Schwellung ist besonders gefährlich, da die Schädeldecke nicht nachgibt. Die dadurch entstehende Druckerhöhung kann eine Verschiebung des Gehirns bewirken und die Hirnfunktion weiter verschlimmern, obwohl sich der durch den Schlaganfall geschädigte Bereich nicht weiter ausbreitet. Wird der Druck sehr hoch, kann das Gehirn im Schädel durch die starren Strukturen, die das Gehirn in Kompartimente unterteilen, zur Seite und nach unten gedrückt werden. Die daraus resultierende Störung wird Hirnhernie genannt und kann tödlich verlaufen.