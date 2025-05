Monokulare Diplopie kann auftreten, wenn etwas die Übertragung des Lichts durch das Auge auf die Netzhaut verzerrt (die lichtwahrnehmende Struktur im hinteren Teil des Auges). Es kann mehr als 2 Abbildungen geben. Die eine Abbildung ist von normaler Qualität (zum Beispiel im Hinblick auf Helligkeit, Kontrast und Schärfe). Die andere oder die anderen Abbildungen sind von schlechterer Qualität.

Die häufigsten Ursachen für eine monokulare Diplopie sind:

Katarakte (Trübung der Augenlinse)

Probleme mit der Form der Hornhaut (wie etwa Keratokonus, wobei die Hornhaut von ihrer normalen runden Form abweicht und zum Konus wird)

Ein nicht korrigierter Refraktionsfehler, normalerweise Astigmatismus

Ein Refraktionsfehler ist die unvollkommene Bündelung von Lichtstrahlen auf der Netzhaut. Astigmatismus ist ein Refraktionsfehler, der durch eine abnormale Krümmung der Hornhaut hervorgerufen wird (der klaren Schicht vor Iris und Pupille).

Andere Ursachen des monokularen Doppeltsehens umfassen Narben auf der Hornhaut und eine verschobene Linse.

Binokulares Doppeltsehen weist darauf hin, dass die Augen nicht auf denselben Gegenstand gerichtet sind. Normalerweise sehen Menschen einen Gegenstand als eine einzige Abbildung, obwohl jedes Auge sein eigenes getrenntes Bild des Gegenstandes empfängt. Um ein einziges Bild zu erhalten, müssen die Augen aufeinander abgestimmt sein, damit beide auf denselben Gegenstand gerichtet sind (was als konjugierte Ausrichtung bezeichnet wird). Wenn die Augen nicht korrekt ausgerichtet sind, sehen Menschen 2 Abbildungen, beide von gleicher Qualität. Binokulares Doppeltsehen wird häufig erst erkannt, wenn Menschen die Augen auf extreme Weise in eine bestimmte Richtung bewegen (zum Beispiel etwa ganz nach rechts oder links, oder nach oben und unten).

Es gibt viele mögliche Ursachen für binokulares Doppeltsehen. Am häufigsten ist Folgendes:

Die Lähmung eines der Nerven, die die Muskeln kontrollieren, welche die Augen bewegen (der dritte, vierte und sechste Hirnnerv).

Myasthenia gravis

Eine mechanische Blockierung der Augenbewegung

In den meisten Fällen sind die Augen falsch ausgerichtet, weil eine Störung der Hirnnerven der Muskeln vorliegt, die das Auge bewegen und die als extraokuläre Muskeln bezeichnet werden. Die Lähmung kann isoliert und die Ursache unbekannt sein. Bekannte Ursachen umfassen Störungen, die typischerweise die Fähigkeit der Nerven beeinträchtigen, die Muskeln zu kontrollieren. Zum Beispiel können Myasthenia gravis, Botulismus und das Guillain-Barré-Syndrom Muskeln im ganzen Körper beeinträchtigen, darunter auch diejenigen, die die Augen bewegen.

Alles, was die Bewegung der Augen mechanisch beeinträchtigt, kann verhindern, dass die Augen korrekt ausgerichtet sind und Doppeltsehen verursachen. Beispiele umfassen das Festklemmen eines Augenmuskels in einer Fraktur der Augenhöhle und die Ablagerung von abnormalem Gewebe in der Augenhöhle, wie es bei einer Form der Schilddrüsenüberfunktion geschehen kann, die als Morbus Basedow bezeichnet wird.