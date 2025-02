Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen

Ärzte stellen zunächst immer Fragen zu den Symptomen und zur Krankengeschichte des Patienten, bevor sie eine körperliche Untersuchung vornehmen. Basierend auf der Krankengeschichte und der körperlichen Untersuchung stößt der Arzt häufig auf einen möglichen Grund für das Brennen oder die Schmerzen beim Wasserlassen und kann entscheiden, ob und welche weiteren Untersuchungen erforderlich sind (siehe Tabelle Einige Ursachen und Merkmale für Schmerzen beim Wasserlassen).

Der Arzt fragt möglicherweise, ob bereits in der Vergangenheit ähnliche Symptome auftraten. Außerdem möchte er wissen, ob andere Symptome auftreten, die unter Umständen Rückschlüsse erlauben. Beispielsweise möchte der Arzt u. U. wissen, ob

Der Urin blutig oder trüb ist oder ob er faulig riecht

Ausfluss auftritt

Ungeschützter Geschlechtsverkehr stattfand

Mögliche reizende Stoffe auf die Genitalien aufgetragen wurden

In der näheren Vergangenheit ein Harnkatheter eingeführt wurde oder ein anderes Verfahren in den Harnwegen erfolgt ist

Frauen werden gefragt, ob sie schwanger sind.

Bei Frauen umfasst die körperliche Untersuchung in der Regel eine gynäkologische Untersuchung; außerdem wird etwas Zervix- und Scheidenflüssigkeit entnommen, um diese auf sexuell übertragbare Infektionen zu testen. Bei Männern wird überprüft, ob ein Ausfluss aus dem Penis vorliegt und es erfolgt außerdem eine digital-rektale Untersuchung zur Überprüfung der Prostata.

Eine Ursache kann manchmal vermutet werden, basierend darauf, wo die Symptome am ausgeprägtesten sind. Wenn zum Beispiel die Symptome direkt oberhalb des Schambeins am ausgeprägtesten sind, kann eine Blaseninfektion als Ursache zugrunde liegen. Wenn die Symptome besonders stark an der Harnröhrenöffnung auftreten, könnte eine Entzündung der Harnröhre (Urethritis) vorliegen. Bei Männern mit Ausfluss aus dem Penis ist häufig eine Harnröhrenentzündung die Ursache. Wenn das Brennen vor allem in der Scheide auftritt und mit einem Ausfluss einhergeht, ist eine Scheidenentzündung recht wahrscheinlich. Ein Ausfluss aus dem Gebärmutterhals deutet auf eine Zervizitis hin.

Der Arzt kann den Patienten auch nach seiner Ernährung fragen, um nach Nahrungsmitteln oder Getränken zu suchen, die Symptome verursachen können.