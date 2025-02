Ärzte stellen zunächst immer Fragen zu den Symptomen und zur Krankengeschichte des Patienten, bevor sie eine körperliche Untersuchung vornehmen. Die Befunde in der Krankengeschichte und bei der körperlichen Untersuchung deuten häufig auf eine Ursache für das Blut im Urin und die eventuell erforderlichen Untersuchungen hin (siehe Tabelle Einige Ursachen und Merkmale für Blut im Urin).

Der Arzt möchte vom Patienten wissen, wann die Blutung erstmals bemerkt wurde und ob bereits in der Vergangenheit derartige Blutungen auftraten. Darüber hinaus befragt er den Patienten zu Fieber, Gewichtsabnahme oder Symptomen einer Obstruktion der Harnwege, wie nur zögerlich beginnender Urinstrahl oder Schwierigkeiten, die Blase vollständig zu entleeren. Schmerzen oder sonstige Beschwerden geben häufig nähere Auskunft. Brennen beim Wasserlassen oder ein dumpfer Schmerz im Unterleib, etwas oberhalb des Schambeins, deuten auf eine Blaseninfektion hin. Bei Männern sind mäßig starke Schmerzen im unteren Rücken oder Becken häufig ein Anzeichen für eine Prostatainfektion. Extrem starke Schmerzen werden meist von Steinen oder Blutgerinnseln verursacht, die den Harnfluss blockieren.

Darauf folgt eine körperliche Untersuchung. Bei Frauen ist in der Regel eine gynäkologische Untersuchung erforderlich. Wenn Blut in der Scheide festgestellt wird, ist es erforderlich, einen Katheter in die Blase einzuführen, um zu überprüfen, ob die Blutung in der Scheide oder in der Blase entstanden ist. Bei Männern erfolgt in der Regel eine digital-rektale Untersuchung zur Untersuchung der Prostata.