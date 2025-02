Polyzystische Nierenerkrankung (PKD)

Bei der seltenen, rezessiven Form der polyzystischen Nierenerkrankung (Polycystic Kidney Disease, PKD), die bereits in der Kindheit einsetzt, werden die Zysten so groß, dass der Bauch hervortritt. Bei einem schwer erkrankten Säugling kann es kurz nach der Geburt zum Tod kommen, da eine Niereninsuffizienz zu Störungen der fetalen Lungenreifung führen kann. Im Alter von 5 bis 10 Jahren neigen Kinder mit dieser Erkrankung dazu, eine portale Hypertonie oder einen Bluthochdruck in jenen Blutgefäßen zu entwickeln, die Darm und Leber verbinden (Pfortaderhochdruck). Schließlich kommt es zu Leberversagen und einer chronischen Nierenerkrankung.

Bei der häufiger verbreiteten, dominanten Form von PKD entwickeln sich die Zysten langsam und nehmen an Größe und Anzahl zu. Die Symptome treten gewöhnlich im frühen oder mittleren Erwachsenenalter, meistens zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, auf. In manchen Fällen sind die Symptome derartig schwach ausgeprägt, dass sich der Betroffene seiner Krankheit sein ganzes Leben lang nicht bewusst ist.

Zu den Symptomen gehören in der Regel Beschwerden oder Schmerzen in der Bauch- und Flankengegend, Blut im Urin, häufiges Wasserlassen und heftige, krampfartige Schmerzen (Koliken) durch Nierensteine. Ermüdung, Übelkeit und andere Folgen einer chronischen Nierenerkrankung können auftreten, wenn der Betroffene nur wenig funktionierendes Nierengewebe hat. Die Zysten können in manchen Fällen auch reißen, was zu einem wochenlangen Fieber führen kann. Wiederholte Harnwegsinfektionen sind häufig und können die chronische Nierenerkrankung verschlimmern. Mindestens die Hälfte der Patienten mit PKD hat zum Zeitpunkt der Diagnose Bluthochdruck.