Nephrotisches Syndrom

Zu den frühen Symptomen zählen:

Appetitlosigkeit

Ein allgemeines Krankheitsgefühl (Malaise)

Geschwollene Augenlider und Gewebeschwellung (Ödem), da übermäßig viel Natrium und Flüssigkeit zurückgehalten wird

Bauchschmerzen

Schaumiger Urin

Möglicherweise ist aufgrund einer hohen Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle (Aszites) der Unterleib angeschwollen. Durch Ansammlung von Flüssigkeit im Bereich der Lunge (Pleuraerguss) kann es zu Kurzatmigkeit kommen. Andere Symptome können geschwollene Schamlippen oder ein geschwollener Hodensack sein. Meistens unterliegt die im Gewebe angesammelte Flüssigkeit der Schwerkraft und schwimmt durch den Körper. Nachts sammelt sich die Flüssigkeit im Oberkörper an wie beispielsweise in den Augenlidern. Tagsüber, wenn der Betroffene sitzt oder steht, sammelt sich hingegen die Flüssigkeit im Unterkörper wie im Bereich der Knöchel an. Die Schwellungen können den gleichzeitig stattfindenden Muskelschwund verdecken.

Bei Kindern, bei denen der Blutdruck generell niedrig ist, kann beim Aufstehen der Blutdruck abfallen (Orthostasesyndrom oder posturale Hypotonie). In einigen Fällen entwickelt sich ein Schock. Bei Erwachsenen kann der Blutdruck niedrig, normal oder erhöht sein.

Die Urinmenge kann abnehmen. Zu Niereninsuffizienz (Verlust eines überwiegenden Teils der Nierenfunktion) kann es kommen, wenn das Blutvolumen und die Blutversorgung der Nieren aufgrund des Auslaufens von Flüssigkeit aus den Blutgefäßen in die Gewebe zu stark abnehmen. Gelegentlich tritt die Niereninsuffizienz mit verringerter Harnausscheidung plötzlich auf.

Aufgrund der Ausscheidung wichtiger Nährstoffe über den Urin, kann es zu einer Nährstoffunterversorgung kommen. Bei Kindern kann es zu verzögertem Wachstum kommen. Möglicherweise wird dem Knochen Kalzium entzogen und die Betroffenen weisen einen Vitamin-D-Mangel auf, was zu einer Osteoporose führen kann. Haare und Nägel können brüchig werden, und es können Haare ausfallen. Aus unbekanntem Grund können sich in den Nagelbetten horizontale weiße Linien bilden.

Das Bauchfell kann sich entzünden (Peritonitis). Opportunistische Infektionen, die durch gewöhnlich harmlose Bakterien ausgelöst werden, sind häufig. Das liegt vermutlich daran, dass die Antikörper, die normalerweise Infektionen bekämpfen, in den Urin abgegeben oder nicht in der normalen Menge gebildet werden. Das erhöht das Risiko erheblich, dass sich in den Gefäßen, vor allem in der Hauptvene der Niere, Blutgerinnsel (Thrombose) bilden. Seltener kommt es vor, dass das Blut nicht gerinnt, was dann zu vermehrten Blutungen führt. Bluthochdruck und Komplikationen, die das Herz und das Gehirn betreffen, treten am ehesten bei Personen mit Diabetes oder mit systemischem Lupus erythematodes auf.