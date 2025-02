Amyloidose

Proteine sind lange Molekülketten, die sich in einer bestimmten Form zusammenfalten. Die genaue Form ist für die Funktion der einzelnen Proteine entscheidend. Alle Formen von Amyloidosen enthalten ein Protein, das sich abnorm faltet. Die abnorm gefalteten Proteine verklumpen sich und häufen sich in verschiedenen Geweben des Körpers als amyloide Ablagerungen an. Diese Ablagerungen bestehen aus Amyloidfibrillen, die anormale Proteinfasern enthalten, die vom Körper schwer aufzuspalten und abzubauen sind. Diese Ablagerungen beeinträchtigen die normale Funktion des Organs, in dem sie zu finden sind. All diese Proteine werden vom Körper selbst und nicht durch die Ernährung einer Person gebildet. Einige Amyloid-Proteine sind mutierte Versionen normaler Proteine. Andere sind normale Proteine, die lediglich dazu neigen, sich abnorm zu falten. Einige der Proteine werden bei verschiedenen anderen Erkrankungen produziert (z. B. Tuberkulose oder rheumatoider Arthritis ).