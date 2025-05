Harninkontinenz bei Kindern

Anhand des Musters der Inkontinenz kann er die mögliche Ursache bestimmen. War das Kind tagsüber nie über einen längeren Zeitraum trocken, kann ein Geburtsfehler, eine anatomische Fehlbildung oder eine bestimmte Verhaltensweise die Ursache sein.

Die normale Anatomie oder Funktionsweise der Blase kann von mehreren seltenen, aber schweren Störungen beeinträchtigt werden, was zu Harninkontinenz führt. Eine Rückenmarkfehlbildung wie Spina bifida kann z. B. eine defekte Nervenverbindung zur Blase verursachen und zu Inkontinenz führen. Manche Kinder haben einen Geburtsfehler, bei dem sich die Blase oder Harnröhre nicht vollständig entwickelt hat, wodurch sie praktisch ständig Urin verlieren (Totalinkontinenz). Ein anderer Geburtsfehler führt dazu, dass die „Röhren“ (Harnleiter), welche die Nieren mit der Blase verbinden, an falscher Stelle in oder sogar außerhalb der Blase enden (z. B. in der Scheide oder Harnröhre oder sogar auf der Körperoberfläche) und zu Inkontinenz führen (siehe Falsch liegende Harnleiter). Einige Kinder haben eine überaktive Blase, die sich leicht verkrampft oder zusammenzieht und Inkontinenz verursacht, während andere Schwierigkeiten haben, ihre Blase zu entleeren.

Bestimmte Verhaltensweisen können besonders bei Mädchen zu Inkontinenz am Tag führen, so z. B. häufiges Wasserlassen oder Wasserlassen bei falscher Körperhaltung (mit zu sehr geschlossenen Beinen). Bei solchen Körperhaltungen kann sich beim Wasserlassen Urin in der Scheide ansammeln, das dann nach dem Aufstehen nachträufelt. Einige Mädchen haben beim Lachen Blasenspasmen, was zum Harnverlust während des Lachens führt.

Wenn das Kind über lange Zeit trocken war und das Einnässen neu ist, sucht der Arzt nach Ursachen, die zu einem Kontinenzverlust führen können. Diese umfassen Verstopfung, Infektionen, Ernährung, psychische Belastung und sexuellen Missbrauch. Gewisse Erkrankungen, die das Kind bekommt, können ebenfalls zu neuer Harninkontinenz führen.

Verstopfung (erschwerte oder unregelmäßige Darmentleerung oder harter Stuhl) ist die häufigste Ursache von plötzlichen Veränderungen der Harnkontinenz bei Kindern.

Bakterielle Harnwegsinfektionen (HWI) und Harnwegsinfektionen, die zu Blasenreizung führen (bakterielle oder virale Zystitis), sind gängige infektiöse Ursachen.

Um ein ungewolltes Auslaufen von Urin zu verhindern, lernen viele Kinder, die Beine übereinanderzuschlagen oder bestimmte Körperhaltungen einzunehmen (Haltemanöver), wie z. B. in die Hocke gehen (manchmal mit zwischen die Beine gepresster Hand oder Ferse). Diese Haltemanöver können aber das Risiko für Harnwegsinfektionen erhöhen.

Sexuell aktive Jugendliche können Harnausscheidungsstörungen haben, die durch bestimmte sexuell übertragbare Infektionen verursacht werden.

Ernährungsbedingte Ursachen umfassen Koffein und saure Säfte, wie Orangen- und Tomatensaft, welche die Blase reizen und zu Harnverlust führen können.

Belastende Ereignisse wie eine Scheidung oder Trennung der Eltern, ein Umzug oder der Verlust eines Familienmitglieds können ebenfalls dazu führen, dass ein Kind (in der Regel vorübergehend) eine Harninkontinenz entwickelt.

Kinder, die sexuell missbraucht werden, können eine Harninkontinenz entwickeln.

Kinder mit Diabetes mellitus, einem Arginin-Vasopressin-Mangel (Diabetes insipidus centralis) oder Diabetes insipidus renalis können eine Inkontinenz entwickeln, da diese Erkrankungen zu übermäßiger Harnproduktion führen.