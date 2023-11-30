Silikose (Quarzstaublunge)

Quarzstaub ist einer der am häufigsten vorkommenden Mineralstoffe in der Erdkruste und ist in der Natur weit verbreitet. Silikose wird durch das Einatmen winziger Partikel aus kristallinem Quarz (meist Quarz) verursacht. Das größte Risiko haben Menschen, die mit Felsen, Steinen und Sand arbeiten (Bergbauarbeiter, Steinbrucharbeiter, Steinmetze, Bauarbeiter) oder siliziumdioxidhaltige Scheuermittel verwenden (Sandstrahler, Glasmacher, Gießereiarbeiter, Schmuckhersteller, Keramikmacher und Töpfer). Ausbrüche von schwerer Silikose wurden kürzlich bei Arbeitern in der Industrie zur Herstellung von Kunststeinen (Engineered Stone) festgestellt.

Faktoren, die die Häufigkeit und Schwere der Silikose beeinflussen, sind unter anderem:

Dauer und Intensität der Exposition

Form und Oberflächenmerkmale der Quarzstaubpartikel

Amorphes Quarzglas, wie Glas oder Kieselgur, hat keine kristalline Struktur und verursacht daher keine Silikose.

Eingeatmeter Quarzstaub gelangt in die Lunge, wo er von Fresszellen wie Makrophagen aufgenommen wird (siehe Übersicht über das Immunsystem). Diese Fresszellen setzen Enzyme frei, die zur Vernarbung und Knötchenbildung von Lungengewebe führen. Bei geringen oder kurzfristigen Belastungen bleiben diese Knötchen unauffällig und beeinträchtigen die Lungenfunktion nicht. Bei einer höheren Intensität oder längeren Exposition koaleszieren (verschmelzen) diese Knötchen und führen zu weiteren Vernarbungen (Fibrosierung) und Lungenfunktionsstörungen, oder sie bilden manchmal große Raumforderungen (eine sogenannte „progressive massive Fibrose“).