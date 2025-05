Die Kohlenstaublunge ist eine berufsbedingte Lungenerkrankung, die durch das Einatmen von Kohlenstaub über einen längeren Zeitraum, meist über mindestens 10 Jahre, entsteht. Die Belastung mit Staub über einen längeren Zeitraum ist der wichtigste Risikofaktor bei der Entwicklung der Kohlenstaublunge.

Auch die Menge an kristallinem Quarzstaub im Kohlenstaub ist ein wichtiger Risikofaktor für eine fortschreitende Erkrankung. Bergleute, die untertage in Minen arbeiten, die näher an der Abbaustelle liegen, und diejenigen, die am Schneiden oder Bohren beteiligt sind, tragen ein größeres Risiko für eine Kohlenstaublunge.