Bei einer Rehabilitation bei Lungenerkrankungen wird auf angeleitete Bewegung, Aufklärung, Unterstützung und Verhaltensänderungen gesetzt, um das alltägliche Leben und die Lebensqualität solcher Patienten zu verbessern, die an chronischen Lungenerkrankungen leiden.

Für Patienten mit einer chronischen Lungenerkrankung existieren Rehabilitationsmaßnahmen, deren Hauptziel es ist, die bestmögliche Funktionstüchtigkeit des Organs zu erreichen und den Betroffenen ein Höchstmaß an Unabhängigkeit zu gewähren. Obwohl sich die meisten Rehabilitationsmaßnahmen auf Personen mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) konzentrieren, können auch Patienten mit anderen Lungenerkrankungen von diesen Rehabilitationsmaßnahmen profitieren:

Programme für Rehabilitationsmaßnahmen bei Lungenerkrankungen können die Lebensqualität anhand folgender Punkte verbessern:

Besserung der Kurzatmigkeit

Steigerung der Belastungsfähigkeit

Förderung des Wohlbefindens

Verringerung der Anzahl von Krankenhausaufenthalten

Es gibt jedoch keine eindeutigen Beweise dafür, dass diese Programme das Überleben erheblich verlängern.

Die Rehabilitationsmaßnahmen bei Lungenerkrankungen vor und nach der Operation können für Patienten mit Krebs, die sich einer Lungenresektion unterziehen, für Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, bei denen eine Operation zur Reduktion des Lungenvolumens vorgenommen wird und für Patienten mit schwerer Lungenerkrankung, die eine Lungentransplantation erhalten, von Vorteil sein.

Die Programme für Rehabilitationsmaßnahmen bei Lungenerkrankungen werden in der Regel ambulant durchgeführt (d. h. der Patient hat regelmäßige Termine in einer Praxis oder Klinik) oder am Wohnort des jeweiligen Patienten durchgeführt. Allerdings werden telemedizinische und webbasierte Programme immer häufiger eingesetzt.

Unter Umständen können die Programme für Rehabilitationsmaßnahmen bei Lungenerkrankungen sinnvoll eingesetzt werden, bevor die Lungenerkrankung eines Patienten schwerwiegend wird. Auch Patienten mit weniger schwerer Erkrankung können von der Therapie profitieren, um die Atemnot zu verringern und die Belastungsfähigkeit zu erhöhen. Manchmal wird eine Rehabilitation bei Lungenerkrankungen mit einer Rehabilitation für Herzerkrankungen kombiniert.

Die erfolgreichsten Rehabilitationsprogramme bieten komplexe medizinische Rehabilitationsmaßnahmen bei Lungenerkrankungen, die in einem Team aus Atem- oder Physiotherapeuten, Krankenpflegern, Ärzten, Psychologen oder Sozialarbeitern und Ernährungsberatern koordiniert werden. Die meisten Programme dauern 8 bis 12 Wochen. Die dabei erlernten Methoden müssen nach Abschluss des formalen Rehabilitationsprogramms zu Hause weitergeführt werden, wenn ihr Nutzen aufrechterhalten werden soll.

Unterstützende Atemtherapien mit Sauerstofftherapie und Physiotherapie des Brustbereichs können zusammen mit anderen pulmonalen Rehabilitationsmaßnahmen eingesetzt werden. Diese unterstützenden Therapien können auch bei Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen (wie Mukoviszidose oder Bronchiektasen) oder akuten Lungenerkrankungen (wie Lungenentzündung) eingesetzt werden, die nicht an einem Rehabilitationsprogramm teilnehmen.

Aufnahme und Zielsetzung für die Rehabilitation bei Lungenerkrankungen Vor Beginn der pulmonalen Rehabilitation nimmt der Arzt eine erste Beurteilung des Funktionszustands der Person und des Bedarfs an pulmonaler Rehabilitation vor. Diese Beurteilung wird in einem Krankenhaus oder Lungenrehabilitationszentrum durchgeführt. Der erste Schritt besteht darin, die kurz- und langfristigen Ziele der Betroffenen festzulegen. Zum Beispiel kann ein älterer Erwachsener versuchen, jeden Tag ein Enkelkind zur Schule zu begleiten. Wenn die betroffene Person aufgrund ihrer Kurzatmigkeit derzeit nur etwa 90 Meter weit gehen kann, die Bushaltestelle aber 300 Meter entfernt ist, kann ein erstes kurzfristiges Ziel darin bestehen, die Gehdistanz langsam zu steigern. Die Mitglieder des Rehabilitationsteams müssen aufmunternd sein und gleichzeitig realistische Ziele setzen. Regelmäßige (wöchentliche) Neueinschätzungen sind wichtig, um zu gewährleisten, dass die gesetzten Ziele auch erreicht werden. Ebenso wichtig ist, dass die Teammitglieder Faktoren erkennen, welche die Wirksamkeit des Programms für die jeweilige Person einschränken können. Dazu gehören finanzielle Schwierigkeiten, der Transport zum und vom Rehabilitationszentrum, kognitive Fähigkeiten (besonders hinsichtlich der richtigen Anwendung der Geräte, die zum Inhalieren der Medikamente verwendet werden) sowie die Familiendynamik. Ein Problem im Bereich der kognitiven Fähigkeiten würde beispielsweise dann vorliegen, wenn ein Patient mit Lungenproblemen auch an Demenz leidet. Damit ein solcher Patient die ergriffenen Maßnahmen begreift, ist möglicherweise eine spezielle Vorgehensweise erforderlich. Ein Problem bei der Familiendynamik liegt zum Beispiel dann vor, wenn ein Patient, der in das Rehabilitationsprogramm aufgenommen wird, von einer Betreuungsperson abhängig ist, die ihm zu Hause mit den durchzuführenden Maßnahmen nicht helfen kann. Es ist wichtig, dass die Teammitglieder solche Probleme erkennen und Möglichkeiten einplanen, um den Betroffenen zu helfen. Langfristige Ziele werden ebenfalls aufgestellt, und den Teilnehmern wird beigebracht, Veränderungen des Zustands ihrer Lunge zu erkennen und unverzüglich ihren Arzt zu benachrichtigen. So kann die Behandlung an die veränderten Symptome angepasst werden.