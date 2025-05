Eine Berylliumexposition kann in vielen Industriezweigen auftreten, unter anderem im Bergbau und der Extraktion von Beryllium, Herstellung von Legierungen, Bearbeitung von Metalllegierungen, in der Elektronik-, Telekommunikations-, Nuklearwaffen- und Verteidigungsindustrie, sowie in der Raumfahrt und bei der Metallwiedergewinnung und im Recycling. Kleine Mengen Beryllium können auch Kupfer, Aluminium, Nickel und anderen Metallen für die Herstellung von Legierungen mit Beryllium zugesetzt sein.

Eine relativ niedrige Exposition kann zu einer chronischen Berylliose führen. Personen können eine Berylliose-Sensibilisierung entwickeln (ihre T-Zellen im Immunsystem werden für Berylliose sensibilisiert und vermehren sich bei einer erneuten Exposition explosionsartig). Das Risiko für die Entstehung einer Berylliose-Sensibilisierung ist multifaktoriell und hängt mit dem Umfang und der Dauer der Exposition sowie mit genetischen Faktoren zusammen. Arbeiter mit indirekter Exposition, wie Verwaltungsassistenten und Sicherheitskräfte, können ebenfalls eine Berylliose-Sensibilisierung und -Krankheit entwickeln, wenn auch seltener.