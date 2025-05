Lungenkrebs ist eine Krebserkrankung, die in Ihrer Lunge beginnt.

Krebserkrankungen, die in anderen Organen anfangen zu wachsen, können in die Lunge streuen (metastasieren). Krebserkrankungen, die in die Lunge gestreut haben, werden nicht als Lungenkrebs betrachtet. Sie werden als Krebsmetastase des Organs betrachtet, wo der Krebs angefangen hat zu wachsen, z. B. in der Brust, im Darm oder in der Prostata.