Pulmonale Aspergillose: Aspergillose entwickelt sich normalerweise in offenen Räumen im Körper, z. B. in Hohlräumen in der Lunge, die durch bereits vorhandene Lungenkrankheiten verursacht wurden. In der Lunge entwickelt sich Aspergillose in der Regel als Geflecht (Aspergillom), das aus einer wirren Geschwulst von Pilzfasern, Blutgerinnseln und weißen Blutkörperchen besteht. Dieser Pilzknoten nimmt allmählich an Umfang zu und zerstört Lungengewebe, breitet sich aber gewöhnlich nicht auf andere Bereiche aus.